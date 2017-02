JONAS BERAMI E BOSCO COBOS/ I due artisti spagnoli ospiti della Toffanin: parleranno dell'Isola? (Verissimo, puntata 4 febbraio 2017)

JONAS BERAMI E BOSCO COBOS, I DUE ARTISTI SPAGNOLI OSPITI SU CANALE 5: PER COBOS TANTI PROGETTI IN QUESTO 2017 (VERISSIMO, PUNTATA 4 FEBBRAIO 2017) - Tra poche ore va in onda nel pomeriggio di Canale 5 un nuovo appuntamento con il rotocalco televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin. In studio sfileranno tantissimi ospiti tra cui i due attori spagnoli Bosco Cobos e Jonas Berami. In un’intervista rilasciata al blog Isa&Chia, Bosco Cobos ha sottolineato di avere un 2017 piuttosto denso di impegni professionali: “Io faccio tutto ciò che mi arriva. Ho un 2017 abbastanza pieno, quindi sono felice! Mi piacerebbe continuare a lavorare in Italia, perché amo il pubblico italiano e l’affetto che mi dà”. Nel corso della medesima intervista ha anche avuto modo di parlare della partecipazione di Stefano Bettarini all’Isola dei famosi nelle vesti di inviato dicendo di esserne molto contento: “Appena ho saputo la notizia ho subito scritto un messaggio: sei grande fratello! Meriti di essere là!”. Jonas Berami è stato uno dei concorrenti della scorsa edizione de L'Isola dei Famosi, e spesso Cobos (in seguito gieffino nella casa dei Vip) era in studio per sostenere l'amico. Cosa racconteranno ai microfoni della Toffanin? Parleranno della nuova Isola appena partita?

JONAS BERAMI E BOSCO COBOS, I DUE ARTISTI SPAGNOLI OSPITI SU CANALE 5: FLIRT CON SOLEIL? (VERISSIMO, PUNTATA 4 FEBBRAIO 2017) - L’attore spagnolo Jonas Berami è un personaggio molto conosciuto dal pubblico italiano in ragione della sua partecipazione alla fortunata soap Il segreto ma anche e soprattutto per aver preso parte nelle vesti di tronista alla trasmissione Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi e all’edizione 2016 dell’Isola dei Famosi. Nell’ultimo periodo l’attore spagnolo è stato nuovamente al centro delle discussioni per un presunto flirt con un altro volto noto di Uomini e Donne: la corteggiatrice del trono classico Soleil Anastasia Sorgè. Bosco Cobos, invece, ha preso parte alla prima edizione del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5, nuovamente conquistandosi le simpatia del pubblico e anche dei suoi particolari inquilini.

