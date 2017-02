Junior Masterchef Italia 3/ Finale, anticipazioni e concorrenti: Nicolò vs Stefania, vincerà la tradizione o l'innovazione? (oggi, 4 febbraio 2017)

JUNIOR MASTERCHEF ITALIA 3, ANTICIPAZIONI FINALE 4 FEBBRAIO: NICOLO' VS STEFANIA - Gli appassionati di cooking show potranno seguire questa sera la finale trasmessa in chiaro di Junior Masterchef Italia 3, il cooking show che evidenzia le incredibili doti culinarie dei bambini di età compresa dagli otto ai tredici anni. I giudici Alessandro Borghese, Bruno Barbieri e Gennaro Esposito si troveranno oggi di fronte ai quattro finalisti Nicolò, Aisha, Lorenzo e Stefania, i quali dovranno dimostrare concentrazione, abilità e fantasia per aggiudicarsi l'ambito titolo. Dopo la prova in esterna nella quale i concorrenti incontreranno lo chef Antonino Canavacciuolo e il complicatissimo Pressure Test, sarà il momento della finalissima che verrà raggiunta dai bravissimi Nicolò e Stefania. I due bambini sono apparsi una spanna in più rispetto agli altri due amici e questa scelta sarà giusta, confermando un percorso meritevole. Nicolò sarà alle prese con il menù da lui scelto e potrà farsi aiutare da Andrea, come da lui stesso desiderato. Stefania invece avrà al suo fianco Emanuela, proponendo una difficile cucina molecolare a differenza della scelta più tradizionale di Nicolò. Quale dei due concetti preferiranno i giudici? Chi sarà il terzo vincitore di Junior Masterchef Italia 3?

JUNIOR MASTERCHEF ITALIA 3, ANTICIPAZIONI SEMIFINALE 4 FEBBRAIO 2017: CONCORRENTI, CANNAVACCIUOLO OSPITE - Ultimo super appuntamento sul piccolo schermo di TV8 con la terza edizione di Junior MasterChef Italia trasmessa in chiaro: oggi, sabato 4 febbraio 2017, verranno infatti mandati in onda gli episodi 9 e 10, la semifinale e la finale che decreteranno il vincitore tra i giovani aspiranti chef. In giuria, come sempre, i telespettatori troveranno Gennaro Esposito, Alessandro Borghese e Bruno Barbieri, anche se per la prova in esterna ci sarà un ospite davvero d'eccezione, la cui presenza sarà dettata anche dalla scelta fatta per la location della sfida. I giovani concorrenti ancora in gara - Nicolò, Aisha, Lorenzo e Stefania - raggiungeranno infatti il ristorante Villa Crespi in Piemonte: ad accoglierli non mancherà Antonino Cannavacciuolo, anche giudice dell'edizione di MasterChef dedicata agli adulti e in onda su Sky Uno. Solo uno tra i quattro semifinalisti si aggiudicherà il premio per il piatto migliore, evitando così il Pressure Test a seguire: tutti gli altri dovranno cucinare in soli 10 minuti il maggior numero di uova in camicia (cotte correttamente), per guadagnarsi un vantaggio durante la sfida finale, che sarà a tempo. Al termine, avremo due eliminati è solo due finalisti: a chi toccherà?

JUNIOR MASTERCHEF ITALIA 3, ANTICIPAZIONI FINALE 4 FEBBRAIO 2017: CHI SARÀ IL VINCITORE? - Sono solo due i piccoli aspiranti chef di Junior MasterChef Italia 3 che si sono aggiudicati la finale: dovranno affrontare un'unica prova, che occuperà ben tre ore. Le prime due ore saranno dedicate alla cucina: ognuno dovrà servire nell'ora successiva un antipasto, un primo, un secondo e un dolce, e potrà farsi aiutare da uno dei precedenti vincitori delle edizioni di Junior MasterChef (Emanuela e Andrea). Solamente chi sarà stato in grado di servire il menù migliore porterà a casa il titolo di vincitore: a chi toccherà tra Lorenzo, Stefania, Aisha e Nicolò?

