Karina Bezhenar / E Fabio Rovazzi spese pazze e cena dai genitori (oggi, 4 febbraio 2017)

KARINA BEZHENAR, SPESE PAZZE CON ROVAZZI. E DOPO A CENA DAI GENITORI (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Karina Bezhenar è la bellissima fidanzata di Fabio Rovazzi, l'ex ragazzo di periferia che ha sbancato tutte le classifiche con la sua "Andiamo a comandare": segni particolari perfetta, la modella ha fatto perdere la testa al giovane cantante ormai da qualche mese. I due sono stati paparazzati dal settimanale Diva e donna mentre uscivano da una boutique di super lusso con molti pacchetti sottomano, segno che lo shopping è stato più che soddisfacente. Se per quanto riguarda lo shopping Fabio Rovazzi e Karina Bezhenar non badano a spese, diverso è per la cena. Cosa c'è di meglio infatti che mangiare a casa sul divano davanti al televisore? E così eccoli entrare in rosticceria, prendere qualcosa da mangiare ed entrare a casa dei genitori di lui. Il tutto ovviamente, non l'hanno fatto spostandosi da soli, ma con l'ausilio di un autista privato. Una vita invidiabile, non c'è che dire!

KARINA BEZHENAR, CHI È LA FIDANZATA DI FABIO ROVAZZI (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Chi è Karina Bezhenar, la fidanzata di Fabio Rovazzi? Di lei non si sa molto, anche perché i suoi account social sono tenuti ben privati, ma qualche informazione almeno all'inizio su di lei è trapelata. Ventanni appena compiuti, fa la modella e sogna una carriera d'attrice nel mondo dello spettacolo. Nonostante questo sembra che Karina non abbia nessuna intenzione di mettersi in mostra: al suo posto chiunque altro avrebbe cercato di trarre giovamento dal fatto di avere una frequentazione così famosa, ma lei no. Forse, vista la giovane età, vuole solo pensare a godersi la vita come qualsiasi ragazza normale della sua età senza avere fotografi e giornalisti alle calcagna. Forse Karina Bezhenar vuole sì diventare attrice ma solo grazie alle sue forze, non alle sue conoscenze e frequentazioni. Anche se, conoscere gente come Fedez e Fabio Rovazzi sicuramente apre le porte dello spettacolo se sei già predisposto.

