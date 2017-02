LA RUA/ La band racconterà il mancato approdo all’Ariston? (Verissimo, puntata 4 febbraio 2017)

LA RUA, LA BAND OSPITE SU CANALE 5: L’AMARA ESCLUSIONE SANREMESE (VERISSIMO, PUNTATA 4 FEBBRAIO 2017) - Tra poche ore va in onda su Canale 5 il consueto appuntamento del sabato pomeriggio con la trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin. Come sempre sono annunciati tantissimi ospiti, tra cui la band musicale dei La Rua. Per loro, recentemente, c’è stato da fare i conti con l’amara esclusione derivata dall'eslusione dalla lista dei partecipanti alla prossima edizione del Festival di Sanremo, che per l’occasione sarà condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi. Tuttavia i componenti della band non si sono lasciati scoraggiare, ma anzi hanno tratto importanti considerazioni dall’esperienza. In particolare nel corso di un’intervista rilasciata al portale Rockol hanno sottolineato: “Essere arrivati tra i finalisti di Sanremo Giovani e aver partecipato a Sarà Sanremo è stato un bel monito per capire che la strada è quella giusta”. Tra l’altro Massimo Ranieri, componente della giuria che ha di fatto deciso l’esclusione della band, ha speso belle parole nei loro confronti paragonandoli ai Coldplay.

LA RUA, LA BAND OSPITE SU CANALE 5: IL COMMENTO DI AMADEUS (VERISSIMO, PUNTATA 4 FEBBRAIO 2017) - Nei giorni scorsi la band dei La Rua ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair dove l’argomento non poteva che non essere il Festival di Sanremo, con relativa esclusione. I componenti della band non hanno nascosto che c’è stata tanta delusione anche perché nel corso delle loro esibizioni ci sono stati applausi se non boati da parte del pubblico, per cui si era creta la convinzione di essere riusciti a superare l’ostacolo del casting. Inoltre, è stato rimarcato come Carlo Conti al momento dell’esclusione ha promesso che ci sarebbero stati lo stesso al Festival, anche se non hanno nascosto che avrebbero preferito essere in gara. Infine, hanno raccontato che la cosa di cui vanno maggiormente fieri è il complimento fatto loro da Amadeus che faceva parte della giuria e che li ha definiti internazionali: “Per noi che veniamo dalla provincia è una grande soddisfazione”.

