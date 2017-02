LO STREGO / Supererà il momento negativo? (Amici 16 pomeridiano di oggi, 4 febbraio 2017)

LO STREGO, SUPERERA' IL MOMENTO NEGATIVO? (AMICI 16, 4 FEBBRAIO 2017) - Ora lo Strego, cantante di Amici di Maria De Filippi, sta vivendo all'interno della scuola un momento negativo, infatti non si esibisce e non canta da un pò di puntate. Questo forse a causa del suo atteggiamento durante il suo incarico di capitano, ora sta pagando il fatto di non potersi esibire, questo lo fa soffrire molto e gli fa perdere quella lucentezza e quel brio che sono tipici del suo carattere. infatti in una prova con il professore Di Francesco, lui stesso ha manifestato a Lo Strego che questo stato di depressione e di tristezza si ripercuote sulle sue performance che non sono più ironiche e divertenti ma sono tristi e spente. E' necessario dunque che Lo Strego si riprenda e ritrovi tutta la sua ironia e simpatia che ha conquistato fin ora il pubblico. Staremo a vedere come si comporterà durante la puntata di oggi di Amici.

LO STREGO, CHI È IL CANTANTE DELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI? (AMICI 16, 4 FEBBRAIO 2017) - Nicola Burioni, in arte lo Strego nasce a San Marino, da sempre appassionato di musica alla quale si dedica anima e corpo. Da subito all'interno del programma ha manifestato la sua fortissima personalità. E' una persona molto ironica e molto acuta, che ha sfruttato la sua capacità di arrivare velocemente alle conclusioni all'interno della scuola. E' stato nominato capitano della squadra degli Streghi, dominando tutti gli altri compagni questo spesso ha generato ansie e problemi. Ha fatto vedere tutte le sue capacità sopratutto musicali con vari brani scritti da lui sopratutto con quello Il dj. Si tratta di un brano molto allegro ed orecchiabile che è già presente su itunes con grande successo del pubblico, che ormai quando Lo strego in trasmissione canta la sua canzone conoscono a memoria le sue parole. A causa del suo carattere molto determinato e deciso lo Strego ha avuto diversi scontri e diverse discussioni all'interno della scuola, è un personaggio determinato che vuole sempre manifestare le sue opinioni senza paura delle conseguenze. Spesso però questo atteggiamento rischia di determinare delle antipatie e delle opposizioni che si sono radicate con la scelta da parte della squadra di cambiare il loro capitano. Infatti si è proposto Francesco che è stato scelto al posto dello Strego.

