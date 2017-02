LUPIN E IL TESORO DEL TITANIC/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Masaharu Okuwaki

LUPIN E IL TESORO DEL TITANIC, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Lupin e il tesoro del Titanic è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 22.55. Una pellicola d'animazione riservata al celebre personaggio di Lupin, che ha fatto innamorare di sé intere generazione di ragazzi italiani. Il suo successo è stato così grande e ampio, che la casa televisiva giapponese che si è occupata delle serie animata di Lupin ha ben pensato di farne degli special, dei lungometraggi veri e propri. Lupin è il tesoro del Titanic è un lavoro che fa parte di quelle serie. Lupin e il tesoro del Titanic sarebbero il sesto special della lunga serie. Il film d'animazione è stato diretto dal geniale Masaharu Okuwaki, che precedentemente si è occupato di dirigere anche altri film animati dedicati al personaggio di Lupin. Per la prima volta questo lavoro è stato trasmesso in Italia nell'anno 2000, ovviamente sulla rete Italia 1 (ormai un classico, in quanto trasmette sempre film animati legati a Lupin). Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LUPIN E IL TESORO DEL TITANIC, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia ruota intorno alla banda di Lupin, che di nuovo è sulle tracce del gigantesco Titanic. Dentro alla nave, secondo le informazioni, vi dovrebbe essere la statua di un grande dragone. Quest'ultimo custodisce al proprio interno un segreto per creare il metallo più resistente all'intero mondo. Tuttavia, la statua è desiderata anche da un certo Cin Cin Chu. Quest'ultimo è un pericoloso boss cinese, il quale vuole la statua per soddisfare i propri desideri egoistici. Oltre alla banda di Lupin, vi è persino Goemon che vuole trovare il famoso tesoro del Titanic prima di chiunque altri. Prima di chiunque altri è comunque Lupin a recuperare la statua dalle profondità del mare, ma mentre risale in superficie deve resistere a un attacco di Chu. Il ladro più famoso del mondo esce vittorioso dallo scontro, ma perde la statua che viene rubata da Chu. Lupin quindi si mette alle tracce del boss cinese e lo rintraccia a Hong Kong, una sua enorme villa. Lì Lupin s'incontra con Goemon, il quale aiuta Lupina a riprendere la statua rubata e fuggire via dal posto. Inoltre i due decidono di far esplodere la villa e così succede, quest'ultima viene rasa completamente al suolo. Il boss però non si arrenda e si mette sulle tracce di Lupin cercando di portargli via la preziosa statua. Tra i due di nuovo si sviluppa l'inimicizia e un combattimento. Alla fine Lupin non solo riesce a salvare la città di New York dall'attacco del pericoloso boss, ma anche a prendere la statua e fare nuove conoscenze.

© Riproduzione Riservata.