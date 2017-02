Luca Viganò sarà papà/ Uomini e donne, gossip: l'ex tronista e Fernanda più felici che mai! (Oggi, 4 febbraio 2017)

Luca Viganò papà, Uomini e donne, gossip: l'ex tronista e Fernanda più felici che mai! (Oggi, 4 febbraio 2017) - Uno dei tronisti più amati e rispettosi è stato senza dubbio Luca Viganò. Il barista milanese è arrivato in trasmissione con la sua timidezza ed educazione portando a casa commenti positivi e il rispetto del pubblico ma non l'amore della sua vita. L'unica a rubargli il cuore in tv fu Luce Barucchi. La bella corteggiatrice, madre di una bambina, aveva conquistato il pubblico e anche il tronista che la scelse. I caratteri un po' troppi diversi, la distanza e i loro problemi li hanno portati a lasciarsi. La loro storia è durata meno di un mese ma, come si suol dire, niente succede per caso. Nei giorni seguenti alla rottura, Luce aveva già trovato qualcuno con cui consolarsi mentre per Luca ci è voluto un po' di più fino a quando, quasi un anno fa, nella sua vita è arrivata la bella e solare Fernanda. I due stanno insieme e la loro storia va a gonfie vele tanto che, prima della fine del 2016, il bell'ex tronista ha annunciato che presto sarebbe diventato papà. Anche stamattina, Luca Viganò ha voluto fare il suo buongiorno ai fan su Instagram facendo una diretta in cui ha confermato il fatto che la sua amata fidanzata è incinta e darà alla luce il loro bambino nella prima settimana di agosto (scadenza approsimativa il 4). Sissi, così la chiama il fratello di lei, ha reso felice il nostro barista che per anni è rimasto single e senza possibilità di remissione (come lui stesso aveva rivelato più volte). A quanto pare Uomini e donne gli ha portato fortuna e non solo perchè niente accade per caso ma perchè gli ha permesso di togliere quel muro che non gli permetteva di essere felice. Adesso sembra essere arrivato il suo turno e noi non possiamo che fargli gli auguri per il lieto evento, arriveranno anche le nozze?

