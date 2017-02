MARISA LAURITO/ La mattatrice della tv torna per fare coppia con l'attore romano (Cavalli di Battaglia di Gigi Proietti, oggi 4 febbraio) .

MARISA LAURITO, OSPITE DI GIGI PROIETTI SU RAIUNO (CAVALLI DI BATTAGLIA OGGI, 4 FEBBRAIO) . Marisa Laurito è la vera mattatrice della tv italiana. Sui Social pubblica video e foto delle sue passioni e del suo celebre passato al fianco dei grandi personaggi televisivi come Renzo Arbore e ora la rivedremo .Torna sabato 4 febbraio l'appuntamento con Cavalli di Battaglia, lo show di Gigi Proietti registrato al Teatro Verdi che dedicherà l'intera puntata a un ente di beneficienza di Montecatini. Grandi ospiti della serata saranno Vincenzo Salemme e Marisa Laurito, sulla scia dei due precedentiRenzo Arbore e Nino Frassica. La Laurito sarà una vera e propria madrina d'eccezione dello show dato che è legata alla famiglia Proietti da molti anni. In una recente intervista, infatti, il Gigi Nazionale ha dichiarato di come il Teatro Verdi sia stato la giusta platea per questo show e che Marisa Laurito, in una delle serate, cantò con la figlia Carlotta Proietti, all'epoca una ragazzina di dieci anni. La prossima puntata di Cavalli di Battaglia sarà un'occasione per rivedere in scena la showirl, cantante e conduttrice della nostra televisione. Marisa Laurito ha debuttato nel 1969 in Le bugie con le gambe lunghe e negli anni '70 acquista grande popolarità grazie a Renzo Arbore, che la vuole con lui in Quelli della notte, e con Raffaella Carrà in Buonasera Raffaella. Successivamente è la volta di Domenica In e Fantastico a fianco di Adriano Celentano e Pippo Baudo. Negli anni '90, la Laurito approdaa Mediaset dove conduce Paperissima al fianco di Ezio Greggio. In quel periodo, però, colleziona una serie di flop televisivi e questo la porta a ritornare in Rai. Nel 2014 prende parte al talent di Milly Carlucci Ballando con le stelle e dal 2013 conduce una rubrica di cucina in I fatti vostri su Rai Due.

MARISA LAURITO, OSPITE DI CAVALLI DI BATTAGLIA, LE SUE STORICHE FRECCIATINE (OGGI, 4 FEBBRAIO) - Nel corso degli ultimi anni, Marisa Laurito ha fatto anche parlare di sè per alcune interviste e per degli interventi sui social network che hanno attirato su di sè critiche e commenti degli internauti. Nel 2013 rilascia un'intervista al settimanale Nuovo dove si toglie qualche sassolino dalla scarpa e dove ha parlato a tutto tondo della vita e del periodo trascorso lontano dalla televisione. Dichiara di come non abbia avuto figli per la paura di non riuscire a dedicarsi a loro ed educarli. Forse, proprio per sopperire questa assenza, ha iniziato a dedicarsi all'arte dipingendo quadri di donne in dolce attesa. All'epoca, fa scalpore la sua dichiarazione al vetriolo nei confronti di Antonella Clerici e cioè di come, a suo avviso, le avesse strappato La prova del cuoco nonostante riapprodasse in Rai dopo un flop in Mediaset. Su Twitter, nello stesso periodo, lancia delle accuse a Barbara d'Urso, tacciandola di fare televisione trash e del dolore. Anche a novembre dello scorso anno, a seguito dell'elezione del 45° Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la Laurito ha è stata chiamata a dire la sua nel programma Linea Notte di Rai Tre, suscitando scalpore e furia da parte degli utenti. Questo suo ruolo di opinionista è stato fortemente osteggiato ma ora, l'eccentrica donna di spettacolo, è richiamata a fare il suo lavoro e per vederla dobbiamo sintonizzarci su Rai Uno e seguire Cavalli di Battaglia.

