MASTERCHEF ITALIA 6/ Ed. 2017, chi sarà il vincitore? Valerio prende quota (oggi, 4 febbraio)

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. 2017: VALERIO SARÀ IL VINCITORE? - È guerra aperta tra i concorrenti di Masterchef Italia 6 che, puntata dopo puntata, cercano a tutti i costi di guadagnare la stima di Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Bruno Barbieri. Nel corso dell’ultima puntata del talent diventato un vero e proprio show, a battersi senza esclusioni di colpi sono stati Valerio, vincitore della Mistery Box, e Gloria che è riuscita a trionfare sul nemico finito tra i peggiori. Valerio, tuttavia, è rimasto comunque in gara e, secondo Daiana Cecconi, concorrente della seconda edizione di Masterchef Italia, sarà proprio il 19enne a trionfare. «Io faccio il tifo per Valerio, perché è il più bravo, conosce gli ingredienti e le cose che cucina, perché è genuino e poi perché io sono una mamma e una nonna e con questi occhi io lo guardo, voglio che vadano avanti i giovani. Non è vero che non ascolta, è un ragazzo, un bonaccione, è giusto che sia così. E penso che alla fine vincerà lui, oltre a sperarlo», ha dichiarato ai microfoni de Ilgiunco.net. L’ex concorrente di Masterchef Italia, inoltre, ha commentato anche gli altri concorrenti, rivelando di avere un debole, oltre che per Valerio, anche per Giulia e Margherita. «Mi piace molto Giulia – aggiunge – è tanto simpatica e devo dire che ha molta creatività. Vive bene questa esperienza, è solare e assaggia tutto. Margherita, invece, mi fa tanta tenerezza: giuro che quando è caduta sarei entrata dentro la televisione per aiutarla. E’ buona e sensibile, sempre pronta ad aiutare gli altri. E secondo me è molto brava anche Cristina, ma non so quanto potrà andare avanti». Sarà proprio Valerio, dunque, il vincitore di Masterchef Italia 2017?

© Riproduzione Riservata.