MAURO ICARDI/ L’attaccante dell’Inter ospite nel people show di Maria De Filippi (C’è posta per te, 4 febbraio 2017)

MAURO ICARDI, L’ATTACCANTE DELL’INTER OSPITE NEL PEOPLE SHOW DI MARIA DE FILIPPI (C’E’ POSTA PER TE, 4 FEBBRAIO 2017) - Sarà Mauro Emanuel Icardi Rivero uno degli ospiti della puntata di questa sera, sabato 4 febbraio di C'è Posta per te. Il celeberrimo programma condotto da Maria de Filippi, che mira a far riconciliare famiglie e persone con legami d'affetto o amicizia incrinati o sopiti, ha da sempre una buona fetta di share. Appassionanti le storie, interessanti i dibattiti, questi due ingredienti fanno dello show un successo assicurato. Da quando si è introdotta la consuetudine di ospitare personaggi famosi del mondo dello spettacolo e dello sport, le vicende hanno assunto un connotato più leggero e divertente. Tra i tanti ospiti, vedremo per l'appunto Mauro Icardi.

MAURO ICARDI, L’ATTACCANTE DELL’INTER OSPITE NEL PEOPLE SHOW DI MARIA DE FILIPPI: L'AMORE PER LA MOGLIE WANDA NARA(C’E’ POSTA PER TE, 4 FEBBRAIO 2017) - Classe 1993, questo calciatore argentino e capitano dell'Inter, ha sicuramente fatto molto parlare di sé anche in ambiti extra sportivi. Dopo la burrascosa separazione con Maxi Lopez, all'epoca suo compagno di squadra, l'attuale moglie di Icardi, Wanda Nara ha trascinato sulla famiglia un gran polverone. Mauro e Wanda non si sono fatti scoraggiare e oggi vivono la loro storia d'amore appieno. Oggi infatti i due hanno due bambine: Francesca, di quasi 2 anni, e Isabella, di 3 mesi. Recentemente hanno tenuto un party davvero trendy e social per festeggiare i figli. Il tema portante era Star Wars, il blockbuster che è ritornato in voga in questi ultimi anni, con una piccola esibizione dell'istrionico Fabio Rovazzi, anch'essa documentata e postata sui social. Essendo la prima volta che partecipa a C'è Posta per Te non possiamo dire come reagirà alla richiesta di un fan di incontrarlo, tuttavia siamo certi che il fuoriclasse nerazzurro saprà portare la sua classe e simpatia anche negli studi Mediaset.

MAURO ICARDI, L’ATTACCANTE DELL’INTER OSPITE NEL PEOPLE SHOW DI MARIA DE FILIPPI: LA SUA CARRIERA, DALLA SAMPDORIA ALL'INTER (C’E’ POSTA PER TE, 4 FEBBRAIO 2017) - Mauro Icardi è infatti senza dubbio un talento naturale. Arrivato in Italia dalle giovanili del Barcellona, approda nel 2011 alla Sampdoria. Il suo esordio in Serie A avviene molto presto: nel 2012. È sin dalla stagione successiva che viene acquistato dall'Inter, che lo ha visto come una vera promessa del calcio mondiale. Questa previsione è stata sicuramente resa possibile dal fatto che Icardi ha vinto il titolo di capocannoniere della primavera italiana 2011-2012 ad un'età davvero giovanissima. Molte stelle brillano nel suo futuro, ma per ora attendiamo di vederlo in prima serata perché faccia brillare gli occhi di una persona speciale.

