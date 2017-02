Malena Mastromarino / Isola dei famosi 2017, tra il flirt con Moreno e l'amicizia con Nancy Coppola, ecco le novità (oggi, 4 gennaio 2017)

MALENA MASTROMARINO, ISOLA DEI FAMOSI 2017: IL FLIRT CON MORENO (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Malena Mastromarino è una delle concorrenti che più sta stupendo positivamente all'Isola dei famosi 2017. L'attrice hard sembra infatti non volersi immischiare nelle polemiche che si stanno creando tra gli altri naufraghi e pensa a farsi gli affari propri alle Honduras. Negli ultimi giorni si è molto vociferato di un suo presunto flirt con il rapper Moreno, vincitore di Amici un po' caduto nel dimenticatoio negli ultimi anni, ma Malena non conferma e non smentisce nulla. Collaborativa e gentile, ha già migliaia di fan sparsi per l'Italia che tifano per la sua vittoria! Malena Mastromarino ha fatto scalpore qualche tempo fa per essere passata dal grigio mondo della politica a quello dei filmini hard: scoperta da Rocco Siffredi ha iniziato così la sua avventura nel mondo dei set a luci rosse e non si è mai pentita del suo cambio di vita. Anche se è rimasta comunque una fedele sostenitrice del Partito democratico.

MALENA MASTROMARINO, ISOLA DEI FAMOSI 2017: L'AMICIZIA CON NANCY COPPOLA (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Malena Mastromarino è diventata, all'Isola dei famosi 2017, una grande amica di Nancy Coppola, cantante neomelodica napoletana che non sta riscuotendo molte simpatie tra il pubblico. Dopo la discussione con Nathalie Caldonazzo soprattutto, c'è chi la sta criticando aspramente e dice addirittura che è una pettegola e una vipera che ama parlare male di tutto e di tutti. Questa potrebbe essere l'unica pecca per Malena Mastromarino nella sua scalata al successo dell'Isola dei famosi 2017: fare amicizia con una persona che non è simpatica a nessuno. Ai sentimenti però non si comanda, e l'attrice hard comunque sembra una a cui non interessi minimamente cosa pensa la gente sul suo conto: non è mai stato un problema per il suo lavoro, figuriamoci se le importa qualcosa dei giudizi sulle amicizie che sceglie. Cosa ci riserverà prossimamente Malena?

