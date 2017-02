Mike Bird/ I contrasti e l'inedito, cosa succederà oggi? (Amici 16, 4 febbraio 2017)

MIKE BIRD, I CONTRASTI VISSUTI DAL RAGAZZO (AMICI 16, 4 FEBBRAIO 2017) - Fin da subito Mike Bird, Michele Merlo, cantante di Amici di Maria De Filippi si è reso evidente che non correva buon sangue con Lo Strego, con lui i contrasti e gli scontri sono stati continui fino ad uno scontro veramente acceso verificatori tra i due al momento che Mike si è proposto come caposquadra in sostituzione di Riccardo. SI tratta di due personaggi molto forti con personalità importanti. un forte scontro si è avuto anche con Riccardo, egli ritiene che i suoi brani siano brani per ragazzine non riconosce il suo talento e ritiene che i professori siano troppo buoni e accondiscendenti con lui, anche in casi in cui non dovrebbero. insomma forse Mike soffre un pò di gelosie e di paragoni, deve cercare di vincere questi atteggiamenti. Mike ora deve cercare di puntare su se stesso e abbandonare gli scontri con gli altri compagni, deve dimostrare la sua capacità e la sua versatilità per arrivare al serale senza intoppi e problemi , deve vincere le rivalità con gli altri cantanti e concentrarsi su se stesso.

MIKE BIRD, CHI È IL CANTANTE DELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI? (AMICI 16, 4 FEBBRAIO 2017) - Andiamo a conoscere meglio Michele Merlo uno dei cantanti della scuola di Amici di Maria De Filippi. Questi è in arte Mike Bird, nasce a Marostica, da sempre appassionato di musica e di canto. Fin dall'ingresso ha dimostrato il suo carattere forte e determinato, anche se nelle prime puntate è rimasto un pò in disparte non riuscendo ad esibirsi. Il percorso di Mike all'interno della scuola non è stato semplicissimo perché fin dall'inizio ha dovuto dimostrare ai professori la sua genuinità. Infatti spesso è stato accusato di interpretare tutti i brani allo stesso modo con tristezza e malinconia. in una prova il professor braga lo invitava a cantare tanti auguri a te, e lo accusava di riuscire a rendere triste anche un brano così allegro e spensierato. Mike ha dovuto combattere e far vedere il suo lato allegro ed emotivo, tenuto magari all'inizio più nascosto e protetto. Ora dimostra la sua capacità e la sua bravura grazie alla sfida degli inediti con il brano Closer, un brano molto elegante e ricercato.

