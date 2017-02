Music Quiz / Pagelle ultima puntata: Sergio Friscia chiude in bellezza, Anna Tatangelo vince il disco d'oro di plastica (3 febbraio 2017)

MUSIC QUIZ, I TOP DELLA PUNTATA: Ultima puntata di Music Quiz, come sempre, ricchissima di ospiti vip, musica tanto divertimento. Un bellissimo programma che, purtroppo, è arrivato alla sua conclusione per il dispiacere dei fan. Tra i tantissimi "top" di questa serata la grande simpatia di un immenso Sergio Friscia, che ogni volta fa divertire davvero tutti con le sue battute tanto semplici e banali quanto spassosissime e naturalmente con la sua bellissima risata "afona" che strappa sempre un sorriso a tutti. Ancora una volta, inoltre, uno dei momenti più belli e avvincenti di Music Quiz risulta essere la prima parte del programma, quella in cui si vanno a "determinare" i capi-squadra tra le due squadre, in un primo momento composte solo da maschi vs. femmine e poi nella loro composizione final e ufficiale per il programma. Altro top, le interpretazioni di Luca Ward, che legge testi di canzone con la sua meravigliosa voce da doppiatore e attore di grande successo.

MUSIC QUIZ, I FLOP DELLA PUNTATA: Ultimo appuntamento con la musica e il ritmo di Music Quiz, che in questa puntata ha tirato fuori dal cassetto anche alcuni brani degli anni 50 e 60. Alcuni flop, però, nonostante gli ottimi ascolti che il programma riesce sempre a ottenere, hanno un po' "rovinato" la bellezza e la perfezione di un programma che comunque raccoglie sempre grande successo e consensi anche sui social network. Tra i momenti meno piacevoli della puntata, infatti, l'arrivo della Banda della Fanfara di Eboli, accolta in studio per suonare tra trombe e trombette alcune canzoni famose della storia della musica italiana. La loro presenza, però, non ha divertito molto il pubblico ma soprattutto non sembrava appropriata per poter interpretare quei brani. Tra gli altri flop, purtroppo, Romina Power e Luca Capuano, due dei concorrenti presenti nelle due squadre di Serena Rossi e Sergio Friscia che, però, non sono stati per nulla protagonisti ma hanno molto spesso svelto il silenzio. (Fabiola Granier)

