NANCY BRILLI/ Dopo la brutta delusione d'amore, l'attrice ospite di Gigi Proietti (Cavalli di battaglia, puntata 4 febbraio 2017)

NANCY BRILLI, L’ATTRICE ROMANA OSPITE SU RAI 1: FINE DELLA STORIA CON RORY DE VITA? (CAVALLI DI BATTAGLIA, 4 FEBBRAIO 2017) - Questa sera su Rai 1 va in onda un nuovo ed atteso appuntamento con il varietà Cavalli battaglia che vede il poliedrico attore e showman romano Gigi Proietti assoluto mattatore. Sul palco, come sempre, ci saranno tantissimi ospiti tra cui la nota attrice romana Nancy Brilli. Quest’ultima, che nel 2016 è stata protagonista su Canale 5 con la fiction Matrimoni e altre follie, recentemente è stata al centro dell’attenzione per la presunta fine della storia d’amore con il chirurgo di origini napoletane Rory De Vita. A riportare la notizia è stato il magazine Oggi, secondo la quale i due avrebbero trascorso le feste di Natale separati il che è indice della fine del loro amore. Infatti, la bella Nancy è volata in Kenya per concedersi un po’ di relax sotto il cocente sole africano mentre il chirurgo ha preferito stare prima con l’anziana madre e quindi si è concesso un paio di giorni in montagna.

NANCY BRILLI, L’ATTRICE ROMANA OSPITE SU RAI 1: LA CARRIERA (CAVALLI DI BATTAGLIA, 4 FEBBRAIO 2017) - Nancy Brilli (il nome completo è Nancy Nicoletta Lina Ortensia Brilli) è nata a Roma il 10 aprile del 1964. Rimasta orfana della madre all’età di dieci anni, riesce ad entrare nel mondo dello spettacolo grazie al padre di una propria compagna di scuola: il regista Pasquale Squittieri. Quest’ultimo la inserisce nel cast della pellicola Claretta. Questa esperienza sarà un importante trampolino di lancio per la Brilli che nel 1988 viene scelta da Carlo Verdone per recitare nel film commedia Compagni di scuola a cui seguirà la pellicola Piccoli equivoci di Ricky Tognazzi che le varrà la vittoria del David di Donatello. In carriera ha recitato in tanti altri film di grande riscontro come Febbre da cavallo 2 - La mandrakata, Natale in crociera, La vita è una cosa meravigliosa, A Natale mi sposo e Femmine contro maschi. Tantissime sono state anche le fiction e le serie televisive che l’hanno vista nel cast: Commesse, Il bello delle donne, Madame, Caterina e le sue figlie 2 e Donne sbagliate.

© Riproduzione Riservata.