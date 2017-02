Oroscopo 2017 / Paolo Fox, previsioni di oggi 4 febbraio a LatteMiele: Toro, Vergine, Capricorno, Ariete, Leone, Sagittario e tutti gli altri

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 4 FEBBRAIO 2017, A LATTEMIELE - Torna anche per oggi, sabato 4 febbraio 2017, il consueto appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Torna protagonista l'amore nella vita degli Ariete che vivranno un periodo impietoso. Per il Toro è il momento di cercare serenità anche se non c'è grande energia e voglia di fare. I Gemelli pensano a dividere bene le loro energie in un momento dove sembra che l'impegno messo non porti agli obiettivi che si perseguono. Vivono invece di ripensamenti i nati sotto il segno del Cancro alla ricerca di una via d'uscita da un periodo che è stato piuttosto conflittuale e pieno di problemi. Arriva la riscossa per il Leone che vive un momento importante di crescita anche se bisognerà aspettare la Primavera per vivere nuovi amori e anche delle conferme importanti. Bisogna dunque essere un po' pazienti per evitare di compiere degli errori di valutazione.



TUTTI I SEGNI - Ecco nel dettaglio l'analisi segno per segno. Ariete: ci si appresta a vivere un periodo in cui l'amore torna protagonista, anche in modo troppo impetuoso. Per il lavoro ci sono periodi come questo in cui si pensa di cambiare, ma con Giove dissonante per ora bisogna andare avanti così. Periodo giusto per fare proposte, sempre in vista del futuro. Toro: si cerca è la serenità, la tranquillità. Peccato che l'amore ultimamente non sia così pimpante. Il problema di questo periodo è che non ci sono grandi stimoli e non ci sono stelle a favore, è un periodo abbastanza amorfo e strano. Qualcuno potrebbe essere anche annoiato. Gemelli: in questi giorni stanno pensando al grande impegno profuso per portare avanti progetti che stanno rendendo meno del previsto. Se una storia è finita, non bisogna tornare sui propri passi anche se il gemelli che deve sempre scorgere una vena divertente in un rapporto per appassionarsi. Cancro: si vive una fase di ripensamenti che non deve essere vista in maniera negativa. Nei periodi così conflittuali di solito c'è la possibilità di capire dov'è il problema e risolverlo. Febbraio è un mese in cui si decide cosa fare nel futuro per il lavoro. In una disputa consigliati con un esperto perchè per i prossimi 3 mesi non vanno fatti gesti impulsivi. Leone: si può avere una bella riscossa. Ci sono situazioni in crescita. Conferme entro primavera, l'amore può tornare molto intrigante. Vergine: si è stanchi di dimostrare qualcosa agli altri. Molti potrebbero essere chiamati a risolvere questioni soprattutto commercialisti, revisori di conti e avvocati. L'amore passa in secondo piano a causa dei tanti pensieri, però chi convive pensa ad un figlio o a sposarsi. Molte di queste scelte andranno avanti dall'estate. Bilancia: si deve collaborare con le persone giuste, questo è l'unico lato agitato dell'oroscopo. Se c'è un progetto da portare avanti ci possono essere disguidi, ma si deve essere diplomatici. Nonostante ci sono ripensamenti non bisogna pensare al peggio. Scorpione: sarà una giornata un po' stancante, si sente ansioso. Chi ha un lavoro part time o che sta per concludersi deve mettere da parte la paura che non si rinnovi. Tutta la parte che va da giugno-luglio in poi permette di fare qualcosa in più. La forma fisica deve essere curata che è stata sottoposta a stress di recente. Sagittario: è tornato ottimismo ed entusiasmo, bisogna legarlo per evitare che faccia follie. Vuole cancellare storie inutili e lasciar perdere persone che non valgono per stare da solo. Spesso resta in silenzio per evitare discussioni, ma quanto dura? Capricorno: si vive un lieve malessere che si espande agli altri. Forse ultimamente un lavoro è stato faticoso o non retribuito. Il fine settimana avvicina le persone più care. È in vista un cambiamento importante, ma lungo da gestire. Se un amore non va si deve parlare chiaro. Acquario: si vive un periodo interessante, nonostante il calo fisico della fine dell'anno scorso. Non ama le situazioni di massa e deve fare sempre qualcosa di esclusivo. Nei rapporti genitori-figli può esserci qualche piccola indecisione. Pesci: giornata importante per capire quanto sia vivo un amore. Adesso si può pensare a nuovi progetti di lavoro, ma il periodo per agire è da luglio. Gli amori nati a gennaio sono importanti, non rinunciare alle amicizie e agli incontri.

