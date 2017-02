PARLIAMONE SABATO / Ospiti del salotto di Paola Perego: Viola Valentino e... (oggi, 4 febbraio 2017)

PARLIAMONE SABATO, OSPITI E NEWS: LA CANTANTE VIOLA VALENTINO SARA' INTERVISTATA DA PAOLA PEREGO? (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Nuovo appuntamento oggi 4 febbraio 2017 con Parliamone Sabato, la trasmissione condotta da Paola Perego che va in onda alle 17:40 su Rai 1. Ospite fissa del programma sarà anche questa settimana la marchesa d'Aragona, ex concorrente di Pechino Express. Potrebbe poi tornare oggi a Parliamone Sabato Giulia Salemi, la modella che ha sfilato con un abito ultra sexy sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia lo scorso settembre. Giulia Salemi è già stata ospite di Paola Perego la scorsa settimana e la conduttrice l'ha citata nei saluti finali sul proprio profilo Instagram: "Ci vediamo sabato prossimo @giuliasalemi @#parliamonesabato @rai1official #thank's #haveagoodnight". Tra gli altri ospiti della puntata di oggi di Parliamone Sabato potrebbe esserci anche la cantante Viola Valentino, pseudonimo di Virginia Maria Minnetti, che di solito non si vede molto in televisione. Viola Valentino ha infatti pubblicato sul proprio profilo Facebook questo post: "Buongiorno ... oggi non perdete questo programma" (clicca qui per leggere).

PARLIAMONE SABATO, OSPITI E NEWS: LA BLOGGER MARIAPIA DELLA VALLE (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Tornerà a Parliamone Sabato oggi la fashion blogger Mariapia Della Valle: insieme con i ragazzi della Freestyle sarà infatti ospite del programma condotto da Paola Perego su Rai 1. La trasmissione è un people show in cui i protagonisti principali sono persone comuni che si raccontano e si confrontano. Parliamone Sabato vuole dare spazio a storie emozionanti e divertenti ma anche far riflettere su temi di grande attualità. Uno dei temi che sarà affrontato oggi con la fashion blogger Mariapia Della Valle sarà quello del peso, delle taglie forti e delle diete. Mariapia Della Valle ha infatti lanciato un appello a Paola Perego affinché l'aiuti a dimagrire. Ecco il post pubblicato dalla fashion blogger sul suo profilo Facebook qualche giorno fa dopo la scorsa puntata di Parliamone Sabato: "Sabato scorso dopo questa diretta sono stata letteralmente investita da un'ondata di affetto, volevo avere il tempo giusto per ringraziarvi, delle belle parole e dei bei gesti nei miei confronti, se volete mi trovate sabato pomeriggio in studio con Paola Perego e Camilla Nata a #parliamonesabato" (clicca qui per leggere)

© Riproduzione Riservata.