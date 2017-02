PERDIAMOCI DI VISTA/ Su Iris il film con Carlo Verdone e Asia Argento

PERDIAMOCI DI VISTA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Perdiamoci di vista è il film in onda su Iris oggi, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 21.00. Una pellicola italiana di genere commedia del 1994 che è stata diretta e interpretata da Carlo Verdone affiancato da Asia Argento. Nel cast figurano anche Aldo Macione e Sonia Gessner. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata.

PERDIAMOCI DI VISTA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Gepy Fuxas (Carlo Verdone) è un noto presentatore di programmi televisivi, al momento al timone di "Terrazza italiana", un talk show che, in maniera molto cinica, racconta i problemi quotidiani e umani di persone comuni. Una sera il tema del programma è la difficoltà degli handicappati ma Fuxas, per fare più audience, svia l'argomento principale e intrattiene il pubblico sul privato raccapricciante dell'ospite disabile presente in studio. Tra il pubblico c'è una giovane paraplegica, la ragazza si chiama Arianna (Asia Argento) e non perde occasione per contraddire il presentatore ed esprimere il suo disaccordo. Ha inizio un vero battibecco tra la ragazza e Fuxas che in un momento di nervosismo, fa affermazioni inopportune e fuori luogo che gli costeranno la carriera. Il giorno dopo la trasmissione viene oscurata e Fuxas è licenziato. Adesso che non è più un personaggio televisivo alla ribalta, il presentatore si ritrova da solo. Mentre cena in un piccolo ristorante, Fuxas incontra una ex-gloria del mondo televisivo, al momento impegnato in una piccola emittente locale, si tratta del collega Antonazzi (Aldo Maccione), la rete locale in cui lavora attualmente è "Televerità". Questi propone a Gepy la conduzione di un misero programma, che prevede finzioni e litigi tra gli ospiti in studio. Nonostante i vantaggi economici che ne trarrebbe, Fuxas non è convinto di voler accettare l'offerta del collega, proprio quando sta per prendere una decisione, rivede Arianna, la ragazza si mostra gentile, lo invita a casa sua e gli offre la sua amicizia. Frequentando la ragazza, Fuxas si rende conto che la sua vita è squallida rispetto a quella di Arianna, che invece è sempre piena di interessi e di cose da fare. L'intesa tra i due si consolida sempre di più, anche se litigano spesso. E' la prima volta che il presentatore si avvicina alla realtà di un mondo tanto diverso dal suo e questo lo porta a cambiare il suo modo di vedere le cose, Arianna dal canto suo è convinta più che mai di aver un carattere difficile che giustifica solo in parte i suoi improvvisi cambiamenti di umore. Intanto Gepy rifiuta la proposta di lavoro di Antonazzi, poi parte per Praga e chiede ad Arianna di raggiungerlo. In realtà Gepy vorrebbe che la ragazza si sottoponesse ad una visita medica in un centro di fama mondiale, per meglio capire se c'è la possibilità che possa camminare di nuovo. La giovane accetta di farsi visitare ma poi si abbandona ad un pianto disperato, convinta che Gepy, nonostante lo volesse, non l'ha mai accettata del tutto per la sua disabilità, costringe l'amico ad ammettere questo suo limite. I due discutono, Arianna è furiosa e decide di andare via da sola, le ruote della carrozzina di Arianna restano bloccate nelle fessure di un tombino, proprio in prossimità dei binari del tram. L'intervento tempestivo di Gepy evita che accada l'irreparabile, il tram sta arrivando, Gepy prende in braccio l'amica e le salva la vita.

