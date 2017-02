POIROT E LA STRAGE DEGLI INNOCENTI/ Su Rete 4 il film con David Suchet e Zone Wanamaker

POIROT E LA STRAGE DEGLI INNOCDENTI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Poirot e la strage degli innocenti è il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 16.30. Una pellicola che è stata tratto dall'omonimo romanzo di Agatha Christie. Si tratta di un film cult del genere giallo-detective, e non è un caso se è stato fatto come un remake di altri lavori cinematografici. I compiti di regia sono stati affidati a Charles Palmer, mentre il soggetto si ritiene scritto dalla stessa Agatha Christie. Del cast hanno fatto parte attori con fama nazionale, tra cui David Suchet, Zone Wanamaker, Amelia Bullmore, Deborah Findley, Sophie Thompson, Macy Nyman e Georgia King. I personaggi principali della pellicola vanno da Hercule Poirot (il detective che riveste una funzione centrale in molti dei romanzi di Christie), spaziando per Ariadne Oliver (che è una scrittrice, si pensa sia il prototipo di Agatha Christie stessa), senza dimenticarsi di Judith Butler (un personaggio legato a La Tempesta di William Shakespeare) e Joyce Reynolds. Da non dimenticare anche personaggi secondari, come Leopold Reynolds, Michael Garfield, Rowena Drake, Signora Emlyn, sovraintendente Spence, Elizabeth Whittaker e Nicholas Ransome (un semplice studente). Ma adesso vediamo nel dettaglio la trama del film.

POIROT E LA STRAGE DEGLI INNOCDENTI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Le vicende del film si sviluppano poco prima dell'arrivo di Halloween. In particolare, una piccola ragazzina che studia nella scuola locale inizia ad affermare di aver assistito a un vero e proprio omicidio. All'inizio non le crede nessuno, in quanto la ragazza ha soli 13 anni e le sue parole potrebbero non essere veritiere. Solo dopo si capisce che l'omicidio in questione è avvenuto molti anni prima, ma è rimasto al segreto. La ragazza poi rivela di aver capito la vera natura del delitto solo ora, poco prima della festa di Halloween. Durante la festa di Halloween la ragazza viene trovata uccisa. Secondo i testimoni sarebbe affogata in un secchio per le male in cui vi era anche dell'acqua. Viene chiamato Hercule Poirot, che non crede alla morte casuale e inizia a portare avanti le sue indagini. Il misterioso omicidio si fa più trasparente man-mano che avanzano le indagini e grazie alla signora Oliver e al suo aiuto, il detective belga riesce a risalire all'identità dell'assassino. La sua fama così aumenta e un altro caso viene risolto.

