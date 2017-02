RENATO ZERO, IL RE DEI SORCINI OSPITE DI GIGI PROIETTI: CANTERANNO INSIEME? (CAVALLI DI BATTAGLIA, ULTIMA PUNTATA 4 FEBBRAIO 2017) - Renato Zero ospite di Gigi Proietti per l'ultima puntata di Cavalli di Battaglia, il varietà di Rai 1 che oggi, sabato 4 febbraio 2017, chiuderà i battenti dopo aver ottenuto degli ottimi ascolti. Ma quali saranno i brani che canterà Renato Zero? E, soprattutto, deciderà di duettare con Proietti o si cimenterà addirittura nella recitazione? In attesa di scoprirlo non possiamo prescindere dal ricordare che l'ultima domenica di gennaio si è concluso il tour del "re dei Sorcini", a cui ha preso parte anche Franco Battiato. Come è facile immaginare, si è trattato di un vero e proprio successo che ha permesso a Renato Zero di abbracciare ancora una volta il suo pubblico. Tra l'altro, è opportuno precisare che il pubblico durante la varie date del tour ha voluto omaggiare Renato Zero con lunghissimi applausi e standing ovations. Gigi Proietti, dunque, ha deciso di chiudere in grande stile con uno degli artisti italiani più conosciuti e amati di tutti i tempi. Ma cosa si sa di Renato Zero? Quali sono state le tappe cruciali della sua carriera? Se siete curiosi di scoprire qualche dettaglio in più sul suo conto, non vi resta altro da fare che continuare a leggere.

RENATO ZERO, IL RE DEI SORCINI OSPITE DI GIGI PROIETTI: LA CARRIERA (CAVALLI DI BATTAGLIA, ULTIMA PUNTATA 4 FEBBRAIO 2017) - Riuscire a sintetizzare la carriera di Renato Zero, ospite stasera a Cavalli di Battaglia di Gigi Proietti, è davvero molto difficile. Il grande Renato, infatti, è un artista a dir poco eclettico che, nel corso del tempo, ha saputo reinventarsi e dimostrare di essere in grado di conquistare tutte le generazioni senza alcun problema. I brani di successo sono numerosi si pensi, per citarne solo alcuni, a Il Cielo, Il Carrozzone, I migliori anni della nostra vita, Mi Vendo, Triangolo e Cercami. Quella di Renato Zero è stata una carriera davvero brillante tanto da riuscire ad approdare anche in TV. All'inizio degli anni 2000 proprio Renato Zero si è cimentato nella presentazione di un programma TV anche in questo caso particolarmente apprezzato dal pubblico. Insomma, quella di oggi, sabato 4 febbraio 2017, in occasione dell'ultima puntata di Cavalli di battaglia, il nuovo programma targato Rai 1 di Gigi Proietti, sarà una partecipazione decisamente eccezionale e tutta da scoprire. Renato Zero ha abituato il proprio pubblico a sorprese di vario genere e di sicuro non sarà da meno neanche oggi.

