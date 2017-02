SERKAN CAYOGLU/ L’attore turco di Cherry Season ospite su Canale 5 (C’è posta per te, puntata 4 febbraio 2017)

SERKAN CAYOGLU, L’ATTORE TURCO OSPITE NEL PEOPLE SHOW DI MARIA DE FILIPPI (C’E’ POSTA PER TE, 4 FEBBRAIO 2017) - Serkan Cayoglu sarà ospite, questa sera, sabato 4 febbraio a C'è posta per te, lo show del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. L'attore turco è molto conosciuto in Italia per aver preso parte alla soap opera rivelazione della scorsa estate, Cherry Season, la cui esclusione dai palinsesti Mediaset in autunno ha fatto letteralmente infuriare migliaia di fan, che hanno chiesto invano alla rete ammiraglia Mediaset di trasmettere il proseguo della telenovela, nonostante fosse chiaro come la rete non si sarebbe mai privata di alcuni suoi cavalli di battagli dello spazio pomeridiano, vedi Beautiful, vedi Una Vita e sopratutto Il Segreto, fermo restando che Uomini e Donne è un dogma imprescindibile. L'ospitata di Serkan Cayoglu a C'è posta per te è stata attesa per mesi. Circa la sua possibile partecipazione - si tratta di una prima volta ricordiamo - a C'è posta per te, erano uscite indiscrezioni semi-ufficiose già a partire da settembre. L'ufficialità della sua presenza in studio è arrivata però soltanto in settimana.

SERKAN CAYOGLU, L’ATTORE TURCO OSPITE NEL PEOPLE SHOW DI MARIA DE FILIPPI: UNA NUOVA SERIE TV IN ARRIVO (C’E’ POSTA PER TE, 4 FEBBRAIO 2017) - Dopo l'esperienza sul set della soap opera turca Cherry Season, Serkan Cayoglu tornerà in televisione grazie al progetto Love of my life. Si tratta di una serie tv che prenderà il via su Fox, canale Sky, in occasione della giornata di lunedì 6 febbraio. La prossima settimana dunque sarà importantissima per i tanti fan dell'attore, che non vedono l'ora di riabbracciarlo, idealmente, in occasione della nuova puntata di C'è posta per te questa sera. Non accennano a placarsi le indiscrezioni secondo cui Serkan Cayoglu formi una coppia a tutti gli effetti con l'attrice Ozge Gurel, conosciuta sul set di Cherry Season e con cui ha interpretato, durante la prima stagione, il ruolo di protagonista assoluto, facendo sognare migliaia di fan qui in Italia. In occasione delle ultime festività natalizie i due avrebbero passato sia il Natale che il Capodanno insieme, anche se ancora non c'è l'ufficialità che Serkan e Ozge siano, anche nella vita reale, una coppia o meno.

SERKAN CAYOGLU, L’ATTORE TURCO OSPITE NEL PEOPLE SHOW DI MARIA DE FILIPPI: QUANDO INIZIA CHERRY SEASON IN ITALIA? (C’E’ POSTA PER TE, 4 FEBBRAIO 2017) - Per rivedere Serkan Cayoglu rivestire i panni del personaggio di Ayaz i telespettatori dovranno pazientare fino alla prossima estate, o meglio, fino probabilmente a quando Uomini e Donne andrà in onda. Ciò significa che da inizio giugno ogni momento sarà buono per riascoltare la fatidica sigla di Cherry Season, la telenovela turca che, in passato, appassionò oltre 2 milioni di telespettatori in media a puntata.

SERKAN CAYOGLU, L’ATTORE TURCO OSPITE NEL PEOPLE SHOW DI MARIA DE FILIPPI: LA SUA CARRIERA (C’E’ POSTA PER TE, 4 FEBBRAIO 2017) - Serkan Cayoglu è un attore e modello turco, nato in Germania il 31 maggio del 1987. Sceglie da subito il campo della recitazione, anche se il successo arriva, vista l'età, relativamente tardi. Fa la sua prima apparizione in Nord - Sud, interpretando un ragazzo in arrivo dall'Italia. Quindi Olive Hill, nel 2014, per poi nello stesso anno entrare a far parte del cast della soap opera Cherry Season, che dopo il successo in Turchia ha spopolato anche qui da noi in Italia, almeno fino a quando è stata trasmessa.

