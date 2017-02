SHADY FATIN CHERKAOUI/ La nuova stella del talent? (Amici 16, pomeridiano 4 febbraio 2017)

SHADY FATIN CHERKAOUI, LA CANTANTE DEL TALENT DI CANALE 5: FLIRT CON MIKE? (AMICI 16, POMERIDIANO 4 FEBBRAIO 2017) - Nel pomeriggio televisivo di Canale 5 sta per andare in onda un nuovo appuntamento con la fase pomeridiana della trasmissione Amici condotta da Maria De Filippi e giunta alla sua sedicesima edizione. Tra le concorrenti più interessanti della categoria canto c’è senza dubbio la milanese Shady Fatin Chderkaoui. Voce potente e graffiante, con le sue performance si sta ricavando uno spazio sempre maggiore nel cuore degli appassionati del programma e dei docenti. Tuttavia Shady sembra che stia facendo strage di cuori anche per quanto concerne i propri compagni di avventura. Infatti, dopo la storia con Riccardo sembra che la giovane cantante possa avere un debole per Mike Bird. Sibillina è stata la frase detta a Lo Strego nella quale parlando di Mike ha sottolineato: “Tu non sai che rapporti ho con Mike”. La vicenda non ha avuto ulteriori sviluppi ma è chiaro che qualcosa tra i due ci sia. Sarà solo semplice amicizia.

SHADY FATIN CHERKAOUI, LA CANTANTE DEL TALENT DI CANALE 5: LA NASCITA DI UNA STELLA (AMICI 16, POMERIDIANO 4 FEBBRAIO 2017) - Shady Fatin Cherkaoui si sta imponendo all’attenzione dell’ampio pubblico di appassionati che seguono il talent Amici non solo per le eccezionali doti canore di cui dispone ma anche e soprattutto per la sua capacità di saper essere personaggio catalizzando verso di sé il focus. Infatti, lei è tra le poche concorrenti di cui si stanno interessando alcuni portali di gossip per parlare dei suoi presunti amori all’interno della scuola di Amici e per alcune discussioni che l’hanno vista in prima linea. A rimarcare il grandissimo seguito di cui gode Shady, basti pensare che i suoi post sui social riescono ad ottenere un numero di Mi Piace e di Commenti nettamente superiori rispetto agli altri concorrenti. Ad esempio il suo simpatico saluto electro, ed ossia un breve video postato su Instagram con cui ha saluto con l’aiuto di alcuni effetti sonori i propri fans, ha ottenuti circa 120 mila Mi Piace e centinaia di commenti. Insomma, si può senza dubbio affermare che stia nascendo una nuova stella del mondo dello spettacolo italiano.

SHADY FATIN CHERKAOUI, LA CANTANTE DEL TALENT DI CANALE 5: IL PERCORSO (AMICI 16, POMERIDIANO 4 FEBBRAIO 2017) - Shady Fatin Cherkaoui è una delle concorrenti della categoria ballo di questa edizione del talent di Canale 5. Nata a Milano ma di genitori originari del nord Africa, Shady ha già dimostrato di avere nelle proprie corde tutte le potenzialità per poter arrivare fino in fondo a questa edizione del talent. Dopo aver superato la fase di casting ed aver avuto accesso nella scuola di spettacolo più famosa d’Italia, Shady nella prima puntata pomeridiana ha preso parte ad una prima sfida con Riccardo nella quale è riuscito ad avere la meglio. Nella puntata del 5 dicembre per motivi di natura disciplinare è stata messa in sfida riuscendo tuttavia a mantenere il banco in un acceso confronto con Angelica. Il 10 dicembre ha invece la peggio nella sfida con Federica. Nel ritorno della trasmissione dopo le festività natalizie, Shady è apparsa immediatamente in palla avendo la meglio di tutti gli avversari sfidati: il 21 gennaio ha battuto Michele ed il 28 ha fatto meglio di Giada.

