SONO INNOCENTE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 FEBBRAIO 2017: LE STORIE DI ANNA MARIA MANNA E ANTONIO LATTANZI - Il piccolo schermo di Rai 3 ospiterà stasera, sabato 4 febbraio 2017, un nuovo appuntamento con Sono Innocente, il programma guidato da Alberto Matano che porta alla luce storie di persone accusate ingiustamente di un reato che non hanno commesso. Il primo racconto riguarderà quanto successo ad Anna Maria Manna: tutto parte nel 1999, quando a Palagiano, un paesino della provincia di Taranto, emerge un vero e proprio scandalo che vedrebbe alcuni adulti organizzare festini a sfondo sessuale insieme ad allievi della scuola elementare. Anna Maria Mamma sembra essere idenitiata da alcune fotografie analizzare dagli inquirenti e di conseguenza condotta in carcere: durante l’incidente probatorio richiesto dal pubblico ministero, però, i bambini non la riconoscono e Anna Maria, dopo minacce ed emarginazione, è finalmente livera. La seconda storia di Sono Innocente è quella di Antonio Lattanzi: assessore comunale, nel 2002 è stato accusato di tentata concussione. Dopo 83 giorni di carcere e quattro ordinanze di custodia cautelare, Lattanzi è stato riconosciuto innocente ed è tornato in libertà. Come sempre, il presentatore di Sono Innocente dividerà le storie in tre parti differenti, aiutandosi con documenti, reportage e filmati: il momento che ha preceduto l'arresto, quello trascorso in carcere in un baratro di dolore e oscurità, dato dalla consapevolezza di non essere colpevoli, e l'iter giudiziario che ha portato alla scarcerazione per riconosciuta innocenza. Al termine, come sempre, Alberto Matano accoglierà il protagonista del racconto in studio, in modo da poter ascoltare la sua testimonianza diretta, scoprire come è stata la sua vita dopo il carcere, quali difficoltà ha affrontato e sta affrontando e quali gioie è riuscito a riportare all'interno della sua vita. L'appuntamento con Sono Innocente è fissato per le 21.10 sul piccolo schermo di Rai 3.

