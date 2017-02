SONO PAZZO DI IRIS BLOND/ Su Iris il film con Carlo Verdone e Claudia Gerini

SONO PAZZO DI IRIS BLOND, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Sono pazzo di Iris Blond è il film in onda su Iris oggi, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 23.25. Una pellicola dal genere commedia che segna un capolavoro cinematografico completamente italiano realizzato nel 1996 e da allora divenuto un classico del cinema del Bel Paese. Tanto che diversi altri lavori e registi si sono ispirati a questo film, diretto dal regista italiano Carlo Verdone, all'epoca ormai un mostro del cinema. Carlo Verdone, inoltre, ha preso parte alla realizzazione della pellicola come attore afiancato da Claudia Gerini, all'apice del successo dopo il film Viaggi di Nozze (prodotto nel 1995) che è stata nuovamente scelta per dare voce e volto alla partner femminile di Verdone. Del cast di attori fanno parte interpreti celebri a livello nazionale in Italia, come Carlo Verdone (che si è immedesimato nel ruolo di Romepo Spera), la già citata Claudia Gerini nei panni della stessa Iris Blond, Andrea Ferreol nelle vesti di Marguerite. Altresì del cast hanno fatto parte Anello Mescia nel ruolo di Vincenzo Cecere, Nuccia Fumo in quello di una cartomante napoletana (con uno strano dialetto, per giunta!), Mino Reitano (l'unico ad aver interpretato sé stesso), Didier De Neck (ospite speciale che ha dato il volto a Julien) e Alain Montoisy (nei panni di Renè). In ultimo, ma non meno importante, luogo, bisogna citare Patrice De Mincke e Liesbet Jannes, rispettivamente nei ruoli di Daniel e Jacqueline. Ma ecco in breve la trama del film.

SONO PAZZO DI IRIS BLOND, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film ruota intorno a Romeo, un famoso musicista. Questi viene lasciato dalla ragazza a cui segue un periodo di ricerca musicale. Triste, egli inizia un viaggio di cui la prima tappa è quella di Napoli. La città lo affascina e una cartomante gli dice che il futuro gli riserva un incontro particolare. Romeo non ci crede e presto dimentica le parole della divinatrice, pensando piuttosto a come trascorrere il tempo nel capoluogo della Campania. Poco dopo Romeo fa la conoscenza di Marguerite, una donna straniera, che porta il nome di un fiore, proprio come gli aveva promesso l'indovina. Romeo è subito cotto di lei e si lega alla donna tanto da viaggiarci insieme fino a Bruxelles. Tra i due si sviluppa una piccola relazione sentimentale, che però riserva notevoli sorprese e tanti segreti. Saranno proprio questi a tirare avanti la trama del film.

