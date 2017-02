STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: il programma di Maria De Filippi, The Croods e Absolution - Le regole della vendetta (sabato, 4 febbraio)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 4 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, sabato 4 febbrai 2017, la programmazione delle reti Mediaset offre a tutti i telespettatori tante opzioni diverse per trascorrere una serata piacevole, rilassante o adrenalinica a seconda del programma che si sceglie di seguire. Infatti le reti Mediaset offrono film, programmi di intrattenimento, cartoni animati e molto altro, per incontrare i gusti di tutti. Ma scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Canale 5 rispetta il suo consueto appuntamento con Maria de Filippi e le commoventi storie di C'è Posta per te con ospiti famosi. A seguire, l'informazione del TG5. Su Italia 1 invece si pensa al pubblico più giovane con la messa in onda di un film d'animazione, The Croods, realizzato in computer grafica. Il film racconta la storia di una famiglia preistorica e le sue divertenti vicissitudini, ed è seguito in seconda serata da un'anteprima del prossimo film dedicato ad uno dei supereroi dei fumetti più amati di sempre, Batman Forever. Rete 4 mette in programmazione due film, tanto in prima che in seconda serata. Prima è la volta di Absolution - le regole della vendetta, pellicola d'azione con Steven Seagal che interpreta il ruolo che gli è più consono, quello del mercenario in cerca in vendetta. A seguire viene trasmesso il film Black Dog, per la serie I Bellissimi di Rete Quattro. La pellicola vede come attore protagonista il compianto Patrick Swayze, che veste i panni di un camionista costretto suo malgrado a trasportare un carico molto pericoloso. Iris, Italia 2 e La 5 a loro volta propongono dei film, a partire da La5 che manda in onda una pellicola della serie Inga Lindstrom dal titolo Cuore di ghiaccio, in cui una giovane donna e sua figlia dovranno cercare di fare breccia nel carattere solitario e schivo di un uomo affascinante. Italia 2 propone un lungometraggio di tutt'altro genere, Deep rising, un horror ambientato in alto mare. Per finire Iris, per il ciclo Un sacco Verdone, ripropone uno dei grandi classici di Carlo Verdone, Perdiamoci di vista, dedicato a tutti gli estimatori di questo grande regista e attore comico. Restano Top Crime, che trasmette due nuovi episodi del telefilm poliziesco The Closer, e Boing, che pensa ai bambini con il cartone animato Teen Titans. Infine Mediaset Extra manda in onda le repliche del programma comico Colorado, per chi vuole fare quattro risate spensierate.