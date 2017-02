STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: lo spettacolo di Gigi Proietti, NCIS e Sono innocente (sabato, 4 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 4 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, sabato 4 febbraio 2017, il palinsesto Rai propone diversi appuntamenti che variano nel genere, tra film che vanno in onda su Rai 2 e Rai Movie con da una parte Elementary e dall'altra To End all Wars: Fight for Freedom. Serie tv e programmi d'approfondimento vengono trasmessi su Rai 3 e Rai Premium, così si presenta il sabato sulle reti della storica emittente italiana. In ottica di ascolti, a farla da padrone sarà con molta probabilità il lo spettacolo di Gigi Proietti Cavalli di battaglia, ma non sono da escludere sorprese assolute, in questo senso, occhio al programma d'approfondimento Sono innocente, previsto su Rai 3 in prima serata. Ma ecco nel dettaglio la programmazione della serata.

Iniziamo questa nostra lunga carrellata con l'ennesima puntata di Techetecheté, in programma alle 20.40 su Rai 1. Ancora una volta riesplorati decenni di televisione italiana attraverso le sterminate teche Rai, questa volta protagonista è la celebre presentatrice Milly Carlucci. La serata di Rai 1 entra nel vivo alle 21.30, orario in cui è previsto Lo spettacolo di Gigi Proietti Cavalli di battaglia. Dopo il successo delle prime tre puntate, Rai 1 ne propone una quarta, che vedrà Renato Zero ospite d'eccezione, insieme a diverse altre personalità. Spostandoci su Rai 2, spazio prima all'ormai classico appuntamento con la serie crime NCIS (in prima tv c'è l'episodio 'Il settimo bambino'), a seguire ecco il giallo poliziesco della serie Elementary, incentrata sulle vicende di un moderno Sherlock Holmes (Jonny Lee Miller) e della sua assistente Joan Watson (Lucy Liu). Su Rai 3, invece, ecco il classico appuntamento con Le parole della settimana, in cui Massimo Gramellini si focalizza su quelle che sono le parole chiave dell'ultima settimana, con un occhio rivolto soprattutto a politica, cronaca e attualità. A seguire, a partire dalle 21.10, Alberto Matano conduce Sono innocente, programma di approfondimento giornalistico in cui vengono raccontate le storie di donne e uomini accusati ingiustamente. Su Rai 4 serata al documentario sulla mafia intitolato Cose nostre: si racconteranno le storie di giornalisti minacciati dalle mafie, mostrando così uno spaccato del nostro paese e di potenze criminali dure a morire. Continuando la nostra carrellata, se Rai 5 si concentra sulle dinamiche e le peculiarità di Broadway con Show Boat, Rai Movie propone invece il film di guerra Fight For Freedom (2001, con Kiefer Sutherland). Su Rai Premium, invece, la quarta stagione della serie tv Un passo dal cielo.