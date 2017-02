STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: The Wispers, Law & Order e Le Bureau - Sotto copertura (sabato, 4 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 4 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, sabato 4 febbraio 2017, la programmazione della piattaforma satelliatre di Sky prevede una scelta vasta tra le serie televisive più famose, con una breve sintesi, sveliamo le proposte fatte dai vari canali, su Fox, Fox Crime e Fox Life troviamo a padroneggiare The Wispers, Law & Order e Hart of Dixie. Anche Sky Atlantic offre un altro episodio di Le Bureau - Sotto copertura, in alternativa è possibile seguire la trasmissione di successo mondiale MasterChef proposta da Sky Uno nell'edizione MasterChef Italia 6. Per gli amanti dei film e delle pellicole di animazione, i canali Cinema di Sky offrono una griglia di programmazione molto interessante. Sky Cinema 1 manda in onda il film I delitti del BarLume - Aria di mare, Sky Cinema Hits propone invece il capolavoro Le Iene di Quentin Tarantino, ideale per gli appassionati del genere e di questo regista eccentrico di livello assolutamente elevato. Per i bambini sarà la volta del cartone animato di Cars - Motori ruggenti su Sky Cinema Family mentre Sky Cinema Passion trasmette la commedia francese Sarà il mio tipo? Sky Cinema Max seleziona il thriller Prospettive di un delitto. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Fox presenta l'episodio quinto della prima stagione di The Wispers, la serie a firma di Steven Spielberg dove si intersecano crimini e bambini. Fox Crime trasmette Law & Order episodio 5 della 19^ stagione dove incontreremo un cadavere per le strade della città di New York e delle indagini tutte da seguire. Sky Atlantic rilancia con l'epidosio 5 della prima stagione di Le Bureau - Sotto copertura. Troveremo un agente che ha operato in Siria sotto copertura e che è protagonista di altre visiccitudini. Prima visione su Fox Life per il diciannovesimo episodio della seconda stagione di Hart of Dixie, dove ci si proietterà in Alabama, in un paesino, per un nuovo lavoro che svelerà cose inaspettate. Sky Uno propone lo show gastronomico più amato MasterChef Italia 6, per la tredicesima puntata, i giudici saranno sempre severi e pronti a mettere in difficoltà i concorrenti con la mistery box e l'invention test, le due prove di abilità culinaria e creatività degli aspiranti vincitori. Come sempre saranno Joe Bastianich, Bruno Barbieri, Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo a decidere chi andrà avanti e chi dovrà riconsegnare il grembiule. Sky Cinema 1 manda in onda I delitti del BarLume - Aria di mare. La commedia prende l'ispirazione dall'opera di Malvaldi. Sky Cinema Hits trasmette Le Iene, il film thriller firmato da Quentin Tarantino. Un cult della cinematografia di questo eclettico regista, che riesce a scombinare e ricombinare la trama giocando con i tempi e con i personaggi, in un film che tiene col fiato sospeso. Sicuramente è uno dei capolavori di Tarantino, con un cast eccezionale. Sky Cinema Family propone il cartone di corse automobilistiche Cars - Motori ruggenti. Sky Cinema Passion manda invece in onda la commedia Sarà il mio tipo? A chiudere il palinsesto Sky ci pensa Sky Cinema Max con il thriller Prospettive di un delitto.