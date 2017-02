STEFANO DE MARTINO/ News: il ballerino alla scoperta di posti meravigliosi, ecco dove si trova. Foto (oggi, 4 febbraio 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO ALLA SCOPERTA DI POSTI MERAVIGLIOSI, ECCO DOVE SI TROVA. FOTO - Sono giorni ormai che i fans di Stefano De Martino si interrogano su quale sia il luogo dove sta trascorrendo la sua vacanza. Fuggito dal freddo che stringe nella sua morsa la nostra penisola, il ballerino ha scelto le calde spiagge delle Mauritius per recuperare le energie. A svelare la meta delle sue vacanze è stato proprio lui, che dopo aver lasciato le sue ammiratrici ad interrogarsi per giorni interi ha deciso di sciogliere ogni dubbio: “Alla scoperta di posti meravigliosi! Mauritius”. Non solo spiaggia per l’ex marito di Belen Rodriguez, che questa volta si fotografa immerso nella natura con alle spalle una vegetazione lussureggiante e una cascata. Abbronzato e sorridente, Stefano sembra godersi al meglio questi giorni di riposo e le fans che lo seguono dall’Italia non potevano che rispondere con una pioggia di like: clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti. Un indizio su dove si trovasse Stefano lo aveva già dato nelle scorse ore: in un video condiviso sui social aveva infatti “sfoggiato” il suo francese, la lingua più diffusa alle Mauritius.

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO ALLA SCOPERTA DI POSTI MERAVIGLIOSI, COME REAGIRÀ ALLA FRECCIATINA DI BELEN RODRIGUEZ? - Stefano De Martino è lontano migliaia di chilometri dall’Italia ma le polemiche sull’ultimo post della sua ex moglie, Belen Rodriguez, lo raggiungeranno comunque. Grazie ai social tutto il mondo è paese e al ballerino basterà controllare la sua timeline di Facebook per apprendere del duro sfogo della showgirl argentina che sembra avere come bersaglio anche lui. In una parte del suo discorso Belen dice di essere stanca di amare chi non la ama e il pensiero di chi legge non può che andare al loro matrimonio finito. I due non sono ancora legalmente divorziati ma da ormai un anno stanno più assieme e Belen si è già rifatta una vita con Andrea Iannone, suo nuovo fidanzato. Quella frase potrebbe essere riferita al suo amore non più corrisposto per Stefano De Martino visto che, come dichiarato dalla showgirl in un’intervista televisiva, era stato proprio lui a voler mettere la parola fine al loro amore. Un video postato sui social in cui Stefano diceva di amarla ancora e sottolineava che fosse ancora sua moglie aveva riacceso le speranze: ora lo sfogo di Belen potrebbe essere l’ulteriore risposta a qualcosa avvenuto “dietro le quinte” tra i due.

© Riproduzione Riservata.