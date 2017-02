SANREMO 2017, FESTIVAL NEWS: ANCHE DILETTA LEOTTA FRA GLI OSPITI DELLA KERMESSE (OGGI, 4 FEBBRAIO) - Sono tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco di Sanremo 2017, che tornerà a partire dal prossimo martedì 7 febbraio e vedrà alla conduzione Carlo Conti e Maria De Filippi. Ma le sorprese che Rai Uno ha serbo per il pubblico, a pochi giorni dalla partenza, sembrano non finire mai. Di recente, Davidemaggio,it ha confermato anche la presenza di Diletta Leotta sul palco della kermesse, una notizia svelata in anteprima qualche giorno fa da TvZoom e che a quanto pare, nelle ultime ore, è stata confermata anche dagli addetti ai lavori. La celebre giornalista di Sky Sport, quindi, salirà sul palco dell’Ariston in qualità di ospite e si aggiungerà alle tante celebrità che, giorno dopo giorno, si alterneranno alla gara canora dei cantanti in gara. Assieme a lei anche tanti vip come i già confermatissimi Tiziano Ferro e Carmen Consoli, presenti già nella prima puntata per presentare il loro brano dal titolo “Il Conforto”, ma anche Giorgia, Flavio Insinna ed Enrico Brignano, che raggiungeranno il palco dell’Ariston nella seconda puntata di mercoledì 8 febbraio. Per rivedere sul piccolo schermo Mika, invece, il pubblico dovrà attendere il terzo appuntamento di venerdì, mentre Alvaro Soler e Zucchero si esibiranno nella puntata finale della kermesse. Queste e tante altre novità a partire da martedì 7 febbraio, quando su Rai Uno avrà inizio la prima puntata della kermesse.

