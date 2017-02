THE CROODS/ Su Italia 1 il film d'animazione diretto da Chris Sanders

THE CROODS, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: IL CAST - The croods è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 4 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola d'animazione prodotta negli Stati Uniti d'America nel 2013 che è stata diretta da Chris Sanders e vede nel cast dei doppiatori Emma Stone, Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Clark Duke e Cloris Leachman. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE CROODS, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - I Croods, una famiglia delle caverne, sopravvive grazie alla natura iperprotettiva dell'austero e testardo patriarca, Grug. L'unica che mette in dubbio lo stile di vita troppo protetto è la figlia Eep, la quale molto spesso disobeddisce agli ordini del padre solo per curiosità. Grug e Eep vivono insieme a Ugga, la matriarca, la nonna Gran, e i figli più giovani Thunk e Sandy. Eep scappa di casa quando vede quella che poi scoprirà essere una fiaccola, e incontra un ragazzo moderno di nome Guy e il suo animaletto, un bradipo di nome Belt. Il ragazzo la mette in guardia da un'imminente catastrofe e si offre di portarla in Salvo, ma Eep decide di rimanere, preoccupata per la sua famiglia. Guy le regala un corno, da suonare in caso lei abbia bisogno di aiuto. Ritornando a casa dal padre agitato, Eep prova ad avvertire il padre su quello che accadrà, ma avendo paura di tutto ciò che è nuovo e diverso, Grug distrugge il corno. Un terribile terremoto distrugge la loro casa, e i Croods si recano in una foresta tropicale nascosta dietro la loro casa, e vengono attaccati da un felino. La famiglia riesce a sfuggirgli, finché l'animale non viene fermato da un nugolo di uccelli preistorici. Usando un altro corno, Eep chiama Guy, il quale salva la famiglia con il proprio fuoco. Grug imprigiona il ragazzo, spaventato dal fuoco, ma decide in seguito di fidarsi di lui. Guy dona alla famiglia delle scarpe rudimentali per poter raggiungere una montagna dove dice saranno al sicuro, e racconta loro storie di un rifugio verso cui lui è diretto. Grug comincia a ingelosirsi, notando l'impressione che Guy lascia sulla sua famiglia, soprattutto quando capisce che sua figlia si è innamorata del ragazzo, e la famiglia comincia ad allontanarsi dal patriarca, imbarazzata dal suo comportamento. Quando finiscono intrappolati in un labirinto, tutti tranne Grug riescono a scappare. Raggiunta la montagna, Grug cerca di convincere la famiglia a vivere in una caverna, ma essi si rifiutano, controbattendo che loro non vogliono sopravvivere ma vivere. Tutto ciò infuria Grug, il quale attacca Guy, e i due finiscono in una vasca di catrame. Qui Grug scopre che i genitori di Gay sono morti trascinati dalla corrente di catrame. Grug capisce che lo stile di vita di Guy è il migliore per la sua famiglia, e lavora con il ragazzo per attirare il felino in una trappola e liberare se stessi. La famiglia ritorna insieme, e riescono a sfuggire ad un cataclisma che spacca la terra in due. La famiglia è nuovamente divisa, e Grug, capendo di aver sbagliato, decide di lavorare per portare in salvo la sua famiglia. Messosi al riparo in una caverna, Grug incontra il felino, che si rivela essere spaventato e dolce. L'animale trova un modo per superare la crepa. Usando uno scheletro e gli uccelli preistorici per creare un dirigibile, Grug riesce a riunirsi con la sua famiglia, e promette loro di essere meno iperprotettivo. In seguito, la famiglia si stabilisce sulla spiaggia dove ogni giorno può seguire la luce proveniente dal rifugio.

© Riproduzione Riservata.