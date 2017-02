TO END ALL WARS: FIGHT FOR FREEDOM/ Su Rai Movie il film con Kiefer Sutherland e Robert Carlyle

TO END ALL WARS: FIGHT FOR FREEDOM, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: IL CAST - To End All Wars: Fight for Freedom è il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 4 febbraio 2017 ale ore 21.20. Una pellicola che più comunemente viene chiamata semplicemente Fight For Freedom, tralasciando la prima parte del nome. Il film ha riscosso molto successo con il suo genere di guerra. Le vicende raccontate nel film sono tutte realmente accadute, il film stesso basa la propria trama sui racconti di un prigioniero della Seconda guerra mondiale. La pellicola è stata realizzata nel 2001 e diretta da David Cunningham, che in passato si era di già occupato dei film di guerra di questo tipo. La trama, come è già stato accennato, si basa sul libro di genere autobiografico scritto da Ernest Gordon. Quest'ultimo è stato catturato dai soldati giapponesi durante una delle operazioni e tenuto prigioniero fino alla fine della Seconda guerra mondiale. Molti aspetti presenti nel film sono stati tratti anche dal diario del suddetto soldato e riportano vicende drammatiche legate sia alla guerra stessa, che alla prigionia di Gordon. Tra gli interpreti principali troviamo Kiefer Sutherland nel ruolo di Jim Reardon chiamato Yankee, Robert Carlyle ha vestito i panni del maggiore Jan Campbell, Ciaran McMenamin ha dato il volto al capitano Ernest Gordon, mentre Mark Strong ha avuto l'onore d'interpretare Dusty Miller. Infine, a James Cosmo è stato affidato il ruolo del colonnello Stuart McLean. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

TO END ALL WARS: FIGHT FOR FREEDOM, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 4 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato durante la Seconda guerra mondiale, quando cade la città di Singapore. Durante gli eventi viene catturato un nutrito gruppo di soldati inglesi. Tra di loro c'è anche lo stesso capitano Gordon, che insieme agli altri viene portato nella giungla Thailandia. Quest'ultima si rivela sin da subito essere un posto molto ostico e pieno di varie insidie. I militari devono fare i conti con vari pericoli e tante difficoltà prima di giungere al campo di prigionia. Poco dopo lo stesso Gordon viene scelto come capo del gruppo di prigionieri, che vengono maltrattati dai soldati giapponesi. Gli inglesi devono fare i conti con il lavoro forzato, massacrante per tutti, per la costruzione di una nuova linea ferroviaria. Per sopravvivere i militari devono sforzarsi e sopprimere il loro desiderio di fuggire dal campo. Così Campbell cerca di fuggire insieme agli altri, tuttavia il morale dei soldati è veramente basso. Si fa così avanti il genio di Gordon, che cerca di aiutare i soldati imprigionati a riavere indietro la sua dignità di uomini e soldati della Corona.

