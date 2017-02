UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, chi è Michele D’Ambra? Il cavaliere ha rubato il cuore di Gemma Galgani… (Trono Over)

UOMINI E DONNE, NEWS TRONO OVER: MICHELE D’AMBRA È RIUSCITO A CONQUISTARE GEMMA GALGANI (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - La settimana televisiva con Uomini e Donne, si è conclusa con il trono over e le nuove dinamiche di dame e cavalieri in onda su Canale 5 dalle 14.45 in poi. Dopo la conoscenza in atto tra Giorgio Manetti e Astrid, si è parlato nuovamente di Gemma e, dopo una battuta il nuovo catfight - questa volta con Annamaria - ha tenuto banco in studio. Michele ha confessato con serenità di aver lasciato il numero di telefono a Gemma e che la dama, l'ha rifiutato tutte le volte. Il cavaliere però, crede proprio di piacerle e, dopo queste affermazioni in studio è scoppiato ancora una volta un caos davvero non indifferente. E così, mentre Marco ha ironizzato ancora una volta sull'accaduto, Giorgio ne ha voluto sapere di più chiedendo all'ex fidanzata se fosse davvero interessata Michele. La dama ha negato spudoratamente ma - almeno in questa occasione - visti gli ultimi risvolti del gossip, pare chiaro che la Galgani mentiva. Anche Maria in puntata, ha "sbugiardato" Gemma mettendola alle strette. Ma chi è Michele D'Ambra? Il cavaliere 47enne pare avere conquistato il cuore di Gemma tanto da essere fotografato mano nella mano con la dama in quel di Roma. Tra le pagine di Diva e Donna infatti, è stato pubblicato l'avvistamento dei due sorridenti come non mai per poi entrare insieme in un hotel. Michele è nato a Bari, città nella quale vive con i suoi due figli ed è laureato in Economia. Tra la dama e il cavaliere inoltre, ci sono circa 20 anni di differenza. Nonostante questo però, pare che Michele provi ugualmente una forte attrazione nei confronti di Gemma e, visti gli ultimi risvolti, pare anche che finalmente la Galgani “abbia ceduto alla passione”. Tina Cipollari ha sempre accusato la dama di andare dietro a cavalieri più giovani e, dopo Giorgio è toccato anche a Marco e Michele: ne arriverà un altro oppure la dama si è finalmente innamorata? Staremo a vedere cosa ci regaleranno presto i nuovi retroscena del trono over di Uomini e Donne.

