UOMINI E DONNE / Anticipazioni e gossip: Alessandro Schincaglia accanto a Sonia ma… con un altro ruolo? (Trono Classico oggi, 4 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E GOSSIP: L’EX CORTEGGIATORE DELLA LORENZINI CONQUISTA IL TRONO? - E se Manuel Vallicella lasciasse davvero il trono? L'ex corteggiatore di Ludovica Valli è arrivato alla corte di Maria De Filippi per far parte del trono classico di Uomini e Donne insieme a Sonia Lorenzini e Luca Onestini. Mentre i primi due hanno dimostrato una certa "scioltezza", lui è apparso fin da subito insofferente affermando di essere un "tronista anomalo". Manuel però, non è la prima volta che riceveva l'invito da parte della redazione di Maria e, dopo una prima volta in stile "C'è posta per te", rifiutando l'invito, la seconda volta ha accettato ma, arrivando in studio non si è sentito pronto per "aprire la busta". La metafora televisiva, a parte gli scherzi, sembra reggere e così, si attende con ansia la nuova registrazione del trono classico per scoprire quale sarà l'ultima decisione del veronese super tatuato. Manuel durante il corso dell'ultima registrazione, ha "congelato" la sua posizione dopo che - su invito di Maria - ha preferito riflettere sul suo percorso. Secondo quanto riporta il VicoloDelleNews però, qualcosa sembra muoversi e non a favore del Vallicella: cosa è successo? Le talpe del Vicolo hanno adocchiato Alessandro Schincaglia con alcune persone e delle fotocamere al seguito: sarà lui il nuovo tronista? L'ex corteggiatore di Sonia Lorenzini infatti, ha deciso di autoeliminarsi e, se dapprima si pensava che la motivazione fosse riconducibile ad un nuovo avvicinamento con la ex fidanzata, adesso si palesa un possibile trono per lui. Alessandro infatti, arrivato alla corte di Maria per Sonia, pareva avere tutte le carte in regola per trasformarsi nel corteggiatore ideale ed invece... ha preferito fare un passo indietro! Probabilmente si sarà accorto di non nutrire per Sonia un interesse talmente forte da proseguire il percorso. Se Manuel Vallicella abbandonasse il trono però, il sostituto migliore - almeno al momento - pare essere lui, non credete? E’ possibile che l’avvistamento sia riconducibile ad un filmato di presentazione? Oppure Alessandro sta tornando in grande stile per la Lorenzini? A questo punto non ci resta che attendere.

© Riproduzione Riservata.