UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni: Claudio Sona e Mario Serpa: le confessioni sul matrimonio (Trono Classico, oggi 4 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: CLAUDIO SONA E MARIO SERPA SI SVELANO, LE CONFESSIONI SUL MATRIMONIO – Claudio Sona e Mario Serpa sono la prima coppia gay della storia di Uomini e Donne. Insieme dallo scorso dicembre, l’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne sono sempre più felici e innamorati insieme. Nonostante i rumors che li vorrebbero in crisi o insieme solo per business, Claudio e Mario replicano sfoggiando i loro bellissimi sorrisi e soprattutto l’amore che li unisce. Dopo essersi incontrati nello studio di Uomini e Donne, Claudio e Mario si sono lentamente innamorati. Anche la presenza di Francesco Zecchini, l’altro corteggiatore con cui Claudio è uscito fino alla scelta finale, non ha mai messo in dubbio i sentimenti di Claudio per Mario. I due, per la gioia di tutti i fans, sognano così un futuro insieme come hanno confessato ai microfoni della trasmissione radiofonica Non Succederà Più di Giada Di Miceli, in onda sulle frequenze di Radio Radio. Pur volendo stare insieme per sempre, per il momento, allontanano le voci di matrimonio: “Adesso come adesso no. Ma tra dieci anni mi vedo sposato e con una famiglia” – afferma Mario mentre l’ex tronista svela: “Famiglia lo sei già nel momento in cui decidi di fare un progetto insieme ad una persona. Poi se si vuole fare un’unione civile perché no. Sarei il primo a farlo… Ovvio per arrivare ad una cosa così importante c’è bisogno di una forte conoscenza”. Alla domanda se siano innamorati, l’ex tronista dice: “Sto bene con Mario….. Sì”.

