UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni, Luca Onestini furioso: tutta colpa di Giulia (Trono Classico, oggi 4 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: LUCA ONESTINI FURIOSO CON GIULIA – Anche il trono di Luca Onestini comincia a regalare delle sorprese. Il tronista di Uomini e Donne, dopo una partenza in sordina, ha cominciato a regalare i primi colpi di scena. Dopo gli apprezzamenti espliciti sul lato B di Soleil e la rabbia nei confronti di Angela Robusti, rea di non aver parlato del suo lavoro di modella, Luca Onestini si è avvicinato sempre di più alla bella Giulia Latini a cui ha regalato il suo primo bacio da tronista. Proprio la bella corteggiatrice, però, ha riservato un’amara sorpresa a Luca Onestini. Quest’ultimo che già nella scorsa puntata del trono classico di Uomini e Donne ha mostrato la sua gelosia nei confronti di Giulia, rea di salutare l’ex fidanzato, potrebbe perdere la testa di fronte ad una segnalazione su quella che, secondo il pubblico, è la sua corteggiatrice preferita. Nonostante in puntata Giulia abbia dichiarato di essere pronta anche a togliere il saluto all’ex fidanzato per non infastidire Luca, la realtà mostra una situazione diversa. La Latini, infatti, come rivela il Vicolo delle news, è stata beccata a cena proprio in compagnia dell’ex fidanzato con cui la storia è finita per un tradimento di lui. I due sono stati beccati in un bar di Anzio ma non erano soli. Lui, infatti, era insieme ad un gruppo di amici ma la presenza di Giulia bob è passata inosservata. Come reagirà Luca di fronte alla novità?

© Riproduzione Riservata.