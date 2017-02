UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni, Riccardo Gismondi e Martina Luchena si punzecchiano sui social (Oggi, 4 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: RICCARDO GISMONDI E MARTINA LUCHENA SI PUNZECCHIANO SUI SOCIAL – Martina Luchena e Riccardo Gismondi tornano a punzecchiarsi sui social. Dopo essere stati molto vicini durante il trono del cestista, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne tornano a far discutere. Colpa di Fabiana Barra, la corteggiatrice di Manuel Vallicella, con cui la Luchena ha già avuto uno scambio di battute. “Martina chiederei l’aiuto a te, ma visto come ti è andata, è meglio se m’arrangio” ha scritto Fabiana su una diretta Instagram. “Tesoro meglio non poteva andarmi e poi fattè na risata… però sono comunque curiosa di vedere come sarà la tua fine date le premesse”, ha replicato l’ex corteggiatrice torinese. Nella vicenda è intervenuto anche Riccardo Gismondi che ha preso posizione cominciando a seguire Fabiana Barra. Il gesto non è passato inosservato a Martina e soprattutto ai fans della Luchena. Una ragazza, in particolare, ha lanciato un frecciatina al veleno nei confronti dell’ex tronista scrivendo sui social quanto segue: “Ma veramente fa questo ragazzo? E meno male che è Martina che pensa ancora a lui eh! A Riccà, non ti è andato proprio giù il fatto che ti abbia fatto fare uno scivolone nella m***a davanti a tutti eh?”. Martina Luchena, pur non esprimendosi direttamente sul gesto di Riccardo, ha lasciato il proprio like al commento della ragazza facendo così intuire il suo pensiero. Come reagirà Camilla Mangiapelo di fronte all’interesse improvviso di Riccardo per le vicende che coinvolgono la Luchena? Tra Camilla e Martina c'è sempre stata molta rivalità. Anche dopo la scelta, tra le due ci sono state delle battute al veleno. Con il tempo, però, ognuna ha scelto di dimenticare quanto accaduto con la Mangiapelo che ha preferito concentrarsi sulla sua storia d'amore con Riccardo e Martina che si è dedicata al suo nuovo lavoro nel mondo della moda. Il gesto di Riccardo, però, rischia di far scoppiare una nuova guerra. Andrà davvero così?

