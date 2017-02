UOMINI E DONNE/ Gossip e anticipazioni, Sonia Lorenzini verso la scelta: l’avvertimento per la tronista (Trono Classico, oggi 4 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI, L’AVVERTIMENTO DELL’EX CORTEGGIATRICE ELECTRA – Sonia Lorenzini è la protagonista assoluta del trono classico di Uomini e Donne. Dopo la segnalazione di Mario Serpa secondo cui sarebbe già d’accordo con Federico Piccinato per la scelta finale, Sonia sta continuando il suo percorso sul trono di Uomini e Donne sperando di riuscire a trovare quell’amore folle che l’aveva portata ad abbandonare il trono di Claudio D’Angelo ad un passo dalla scelta. Sonia, nonostante il suo percorso sia iniziato da poco, si è già soffermata sulla conoscenza con alcuni ragazzi preferendo eliminare gli altri. La Lorenzini, così, passo dopo passo, si sta avvicinando alla scelta finale e, in vista di quel momento, l’ex corteggiatrice di Manuel Vallicella, Electra Dicorato, ha voluto darle alcuni consigli sui suoi corteggiatori. “Mi piace Sonia. Audace, determinata, solare e coccolosa. In primis però forse mi piace perché ama mangiare, i dolci soprattutto, tanto quanto me! A parte gli scherzi, mi trasmette buone impressioni", ha confessato l’ex corteggiatrice ai microfoni di Isa e Chia. “I due Alessandro (Calabrese e Schincaglia) mi piacevano parecchio accanto a lei, ma purtroppo per nessuno dei due è andata a buon fine. Dico solo che spero per lei che non esca fuori dal programma con Emanuele Mauti! Lo trovo troppo sicuro di sé e voglioso, secondo me, di esperienze differenti dalle sue", ha poi continuato, avvertendo la tronista. Sonia, dunque, in vista della scelta, seguirà i consigli di chi ha vissuto da vicino i suoi corteggiatori?

