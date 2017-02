UOMINI E DONNE / Gossip e anticipazioni, puntata speciale in arrivo: 6 coppie presenti, ecco chi sono (Trono Classico, oggi 4 febbraio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI, PUNTATA SPECIALE IN ARRIVO CON SEI COPPIE – I fans di Uomini e Donne attendono con ansia la registrazione della puntata speciale. Nei giorni scorsi, Raffaella Mennoia ha annunciato la realizzazione di una puntata dedicata ad alcune delle coppie nate nello studio di Uomini e Donne. L’autrice storica di Uomini e Donne ha così annunciato che saranno sei le coppie che parteciperanno alla puntata speciale non svelando, però, i nomi dei protagonisti in questione. Facendo una caccia sui social, però, i nomi delle coppie sono facilmente intuibili. Nei giorni scorsi, Clarissa Marchese, durante una diretta sui social, ha svelato che sarà presente alla registrazione della puntata delle coppie insieme al fidanzato Federico Gregucci. Con loro ci saranno anche Claudio Sona e Mario Serpa. Facile, dunque, intuire che alla puntata speciale delle coppie parteciperanno anche gli altri protagonisti della prima parte della stagione di Uomini e Donne ovvero Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. La quinta coppia, invece, dovrebbe arrivare dalla scorsa stagione. I fans, infatti, puntano su Andrea Damante e Giulia De Lellis, sempre più protagonisti del gossip. Infine, a sorpresa, nello studio di Uomini e Donne potrebbero tornare finalmente Marco Fantini e Beatrice Valli. La coppia, infatti, in attesa del primo figlio dovrebbe tornare nello studio di Uomini e Donne per parlare della favola d’amore che stanno vivendo.

