Uomini e donne, Gossip e News: davanti alla cattiveria di Andrea Cerioli, Valentina Rapisarda tace! (Oggi, 4 febbraio 2017) - Nuovo fine settimana e nuove polemiche per alcuni dei protagonisti del trono classico di Uomini e donne. Questa volta ad attirare l'attenzione dei fan sono due ex del programma di Maria De Filippi ovvero Valentina Rapisarda e Andrea Cerioli. L'ex tronista e la sua corteggiatrice hanno vissuto una lunga storia d'amore andando contro tutto e tutti almeno fino a che, l'ennesima crisi, non li ha portati a dividersi ormai qualche mese fa. A quanto pare, però, i due non si sono ancora dimenticati e un Ti Amo scritto da lei nei giorni scorsi aveva lasciato ben sperare i fan. Le cose non sono andate come tutti speravano, anzi, stanno peggiorando a vista d'occhio. Ma cosa è successo? A quanto pare sotto accusa è finita una diretta Instagram fatta dalla bella corteggiatrice siciliana che, ormai sempre più scollata e con un fisico statuario e bene in vista, ha attirato le critiche del suo ex. Proprio durante la diretta, Andrea Cerioli ha preso la parola e nei commenti ha scritto: "Nel frattempo che parli di cagxxx, non ti accorgi che ti chiedono solo delle tette?". Il commento del bolognese si sposta poi sulla maglia scelta per la diretta, a suo dire inadeguata, e alla fine ha concluso: "Provo tristezza per te e per la diretta". Alle parole di Andrea Cerioli non è seguito un commento ufficiale da parte della corteggiatrice che, però, ha lanciato una frecciatina al suo ex proprio poco fa. Postando questa foto, Valentina ha scritto: "A HEAD FULL OF DREAMS#unpomossimacisiamo#avoltedifronteatantacattiveriaèmegliotacere".

