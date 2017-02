VIOLA VALENTINO / La cantante ospite di Parliamone sabato: cosa racconterà a Paola Perego? (oggi, 4 febbraio 2017)

VIOLA VALENTINO OSPITE DI PARLIAMONE SABATO (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - La cantante Viola Valentino sarà tra gli ospiti oggi di Parliamone sabato, la trasmissione condotta su Rai 1 di Paola Perego e che racconta storie di gente comune che si confronta con la presentatrice. Nel caso di Viola Valentino si tratta di un personaggio noto anche se la cantante ha rallentato la sua attività dopo il successo avuto nei primi anni ottanta. Viola Valentino è una di quei personaggi famosi che non partecipa spesso a programmi televisivi. Questa volta però ha deciso di farlo: è stata lei stessa ad annunciarlo ai suoi fans sulla propria pagina ufficiale su Facebook. Prima ha pubblicato un post con scritto "Buongiorno ... oggi non perdete questo programma" e la foto di Parliamone sabato. Poi dopo qualche ora, con un altro post più esplicito, ha invitato il suo pubblico a guardare il programma di Paola Perego: "#parliamonesabato rai 1 ore 16:40 ViolaValentino Oggi sono ospite di Paola Perego A dopo #violavalentino #raiuno #paolaperego" (clicca qui per leggere). Chissà che cosa racconterà la cantante a Paola Perego nel suo salotto settimanale dedicato alle storie e alla riflessione su fatti di attualità.

VIOLA VALENTINO, LA CARRIERA DELLA CANTANTE (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Viola Valentino è lo pseudonimo di Virginia Maria Minnetti: è questo infatti il vero nome della cantante 67enne nata a Canzo, in provincia di Como. Viola Valentino è diventata famosa nel 1979 con il 45 giri Comprami, disco che in pochi mesi ha venduto mezzo milione di copie. Il successo per la cantante è proseguito con i singoli Sei una bomba, Sera coi fiocchi e Giorno popolare: il culmine è poi arrivato con il lancio del brano Sola, tratto dal film Delitto sull'autostrada del 1982, in cui ha recitato al fianco di Tomas Milian. Nello stesso anno Viola Valentino ha partecipato anche al Festival di Sanremo con Romantici, che fece registrare un grande riscontro commerciale. Al Festival di Sanremo dell'anno successivo non ebbe però la stessa fortuna. Dalla seconda metà degli anni ottanta, Viola Valentino in seguito ad alcuni insuccessi, iniziò a diradare la propria attività discografica: ha continuano comunque a produrre nuovi singoli e album fino allo scorso 20 gennaio quando è uscito il doppio album live Eterogenea Live 2016 che, oltre ai suoi maggiori successi, contiene due brani inediti: Ti amo troppo e Il suono dell'abbandono.

