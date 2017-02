Verissimo / Puntata e ospiti puntata 4 febbraio 2017: Giuliana De Sio, Emilio Solfrizzi e Giulio Scarpati nel salotto di Silvia Toffanin

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 4 FEBBRAIO: GIULIANA DE SIO, EMILIO SOLFRIZZI E GIULIO SCARPATI - Silvia Toffanin tornerà oggi su Canale 5 al timone di una nuova puntata di Verissimo per il consueto appuntamento del sabato pomeriggio di Canale 5. Nel corso dell’appuntamento odierno si parlerà di musica, di gossip ma, soprattutto, di spettacolo e per la pagina dedicata alla tv il talk show di Canale 5 ospiterà Giuliana De Sio, Emilio Solfrizzi e Giulio Scarpati. I tre attori racconteranno in esclusiva tutte le novità legate ai prossimi progetti in uscita sulle reti Mediaset e non solo, mentre Giuliana De Sio, amatissimo volto de “Il bello delle donne - Alcuni anni dopo”, si racconterà nel corso di una lunga intervista e svelerà al pubblico tutti i retroscena legati al ritorno sul piccolo schermo della fiction che la vede ancora una volta nei panni dell’odiatissima Annalisa Bottelli. Servizi, news e tanto altro nell'appuntamento di oggi pomeriggio, che prenderà il via, come sempre, a partire dalle 16.30.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 4 FEBBRAIO: ALFONSO DE “IL SEGRETO” IN COLLEGAMENTO DA MADRID - La puntata di Verissimo si prepara a ospitare oggi, a partire dalle 16.30, alcuni fra i volti più amati de il Segreto. Nel corso dell'appuntamento odierno, infatti, ci sarà in collegamento da Madrid Fernando Coronato, il celebre Alfonso dell’amata soap opera di Canale 5. L’attore, alla luce dei recenti sviluppi del suo personaggio, racconterà a Silvia Toffanin i retroscena sul set e le novità che riguardano i nuovi sviluppi che a Puente Viejo vedranno lui ed Emilia protagonisti. Sempre restando in tema soap opera, ci sarà l’incontro fra Jonas Berami, ex protagonista de Il Segreto e naufrago nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, e Bosco Cobos, suo inseparabile supporter e volto amatissimo della prima edizione del Grande Fratello vip. I due protagonisti racconteranno per la prima volta in tv la storia della loro grande amicizia alla luce del percorso televisivo che ha appassionato milioni di telespettatori in tutta Italia. Tutto questo e tanto altro oggi, in esclusiva, nella nuova puntata del talk show di Silvia Toffanin.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 4 FEBBRAIO: I LA RUA SI ESIBIRANNO NEL SALOTTO DI SILVIA TOFFANIN - Verissimo apre le porte del suo salotto oggi al mondo della musica e, a pochi giorni dalla partenza del Festival di Sanremo 2017, si prepara a ospitare i La Rua, la band arrivata tra i finalisti a Sanremo Giovani e poi esclusa dalla categoria delle nuove proposte. “I La Rua porteranno domani a Verissimo tutta la loro energia e suoneranno la canzone che è stata eliminata a sorpresa dal Festival di Sanremo”, ha scritto ieri sui social il profilo ufficiale del talk show, anticipando anche che nel corso della puntata la band si esibirà in studio e racconterà al pubblico a casa tutte le novità legate ai loro progetti futuri. Il pomeriggio di Canale 5 si concentrerà inoltre sull'attesissima kermesse sanremese con collegamenti, indiscrezioni e testimonianze dei protagonisti che nella prossima settimana saliranno sul palco dell’Ariston. Se volete visualizzare il post della fan page ufficiale direttamente su Facebook, potete cliccare qui.

br/>© Riproduzione Riservata.