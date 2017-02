Vittoria Markov / Come si comporterà la ballerina dopo l'arrivo al "vertice"? (Amici 16, 4 febbraio 2017)

VITTORIA MARKOV, CHI È LA BALLERINA DELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI? COSA ACCADRÀ DOPO LA SFIDA VINTA CONTRO OLIVIERO? (AMICI 16, 4 FEBBRAIO 2017) - Ora più che mai Vittoria Markov, una delle protagoniste della scuola di Amici, anche dopo aver vinto una sfida contro Oliviero, deve dimostrare quanto è forte la sua voglia di stare dentro la scuola, e quanto siano ingiustificati i pregiudizi che riguardano il suo aspetto fisico. Dovrà convincere sopratutto Garrison , che era quello che maggiormente aveva espresso le sue perplessità che non esiste un prototipo standard dal punto di vista fisico di come deve essere una ballerina. Deve dimostrare la sua passione e la sua capacità di ballare, convincendo tutti i maestri per poter arrivare senza intoppi al serale. Quale migliore vetrina che quella di essere capitano, ora è l'occasione gusta per Vittoria di fare vedere chi è realmente. Staremo a vedere come si comporterà durante la puntata di oggi di Amici.

VITTORIA MARKOV, CHI È LA BALLERINA DELLA SCUOLA DI MARIA DE FILIPPI? (AMICI 16, 4 FEBBRAIO 2017) - Andiamo a conoscere meglio una delle ballerine di Amici di Maria De Filippi Vittoria Markov. La ragazza nasce ad Abano Terme, balla da quando è molto piccola ed ha concentrato tutta la sua vita sulla danza. E' una ragazza molto solare e molto attiva che fin da subito ha dovuto dimostrare la sua capacità e le sue qualità all'interno del programma. infatti a detta di molti insegnanti all'interno del programma il suo fisico non rispecchia le caratteristiche tipiche che possono invece essere riconosciute ad una ballerina professionista, in quanto burrosa e morbida. Ma Vittoria non si è data per vinta ed ha dimostrato che il suo fisico può essere il suo punto di forza che esprime sensualità e fascino. Dopo una fase iniziale nella quale Vittoria è rimasta un pò in disparte, oggi vediamo Vittoria come capitano della squadra dei Senza piani. A seguito della punizione di Riccardo Vittoria viene nominata capitano. Ma già in lei nelle puntate precedenti era maturato il desiderio di far vedere le sue qualità e potenzialità. infatti durante un allenamento con la maestra Peparini era venuto fuori l'argomento di diventare capitano, e Vittoria si era dimostrata propensa a coprire questo ruolo anche per dimostrare la sua personalità e le sue capacità organizzative e di gestione. E' stata infatti premiata in quanto appena nominata capitano è riuscita grazie alle sue scelte a vincere la sfida.

