Wanda Nara moglie di Mauro Icardi / Chi è? Video: sempre più sexy su Instagram (oggi, 4 febbraio 2017)

WANDA NARA CHI È LA MOGLIE DI MAURO ICARDI, SEMPRE PIÙ SEXY SU INSTAGRAM (OGGI, 4 FEBBRAIO 2017) - Wanda Nara, la moglie del calciatore Mauro Icardi, è una bellissima donna e ovviamente non dimentica di mostrarlo ai fan e followers su Instagram: la showgirl classe 1986 non perde occasione per pubblicare dei suoi video hot in palestra o degli scatti sexy mentre prende il sole sulla piscina di casa. L'ultimo video che ha messo sui social network la ritrae in atteggiamenti sexy in palestra: secondo il magazine Novella 2000 Mauro Icardi non sarebbe molto felice di queste foto hot della moglie e più di una volta le avrebbe chiesto di evitare. A Wanda Nara però non interessa quello che pensa il marito e continua a fare quello che vuole: la showgirl ha migliaia di followers su Instagram che ogni giorno apprezzano gli scatti che pubblica. Che siano foto dei suoi figli, della sua casa, o del suo splendido fisico, l'importante è che rimangano aggiornati sulla vita di Wanda Nara! Clicca qui per vedere il suo video.

WANDA NARA CHI È LA MOGLIE DI MAURO ICARDI: IL TRIANGOLO CON LOPEZ Wanda Nara è nata a Buenos Aires nel 1986: cinque figli, di cui tre avuti dal calciatore Maxi Lopez e due da Mauro Icardi, la showgirl è molto conosciuta in argentina per aver partecipato a numerosi programmi televisivi. Wanda Nara è più grande di Mauro Icardi di sei anni, ma i due non sembrano sentire la differenza d'età e la loro storia va avanti come un treno. Wanda, grazie ai suoi contatti imprenditoriali e alla sua conoscenza del mondo della moda, è diventata agente del marito: si dice che sia stata lei, grazie alla sua bravura, a far rinnovare il contratto di lavoro al marito con l'Inter. Wanda Nara è stata conosciuta in Italia soprattutto per lo scandalo amoroso che l'ha vista coinvolta: sposatasi con Maxi Lopez nel 2008, la modella è stata al centro delle cronache quando è venuta fuori la sua storia con Mauro Icardi, allora amico di Lopez. Quest'ultimo ha portato addirittura Wanda in tribunale.

