2 PISTOLE PER 2 FRATELLI/ Su Rete 4 il film con Buster Crabbe, Ann Robinson, alla regia Sidney Salkow (oggi, 5 febbraio 2017)

2 PISTOLE PER 2 FRATELLI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 5 FEBBRAIO 2017: IL CAST - 2 pistole per 2 fratelli, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 5 febbraio 2017 alle ore 15.00. Una pellicola di genere western dal titolo originale Gun Brothers, realizzata in America nel lontano 1956 dalla casa cinematografica della Grand Productions con la durata di circa 80 minuti e per la regia di Sidney Salkow. Nel cast sono presenti Buster Crabbe, Ann Robinson, Neville Brand, Michael Ansara, Walter Sande, Lita Milan e James Seay. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

2 PISTOLE PER 2 FRATELLI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 5 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Siamo nel selvaggio West al tempo della sanguinaria Guerra Civile. In una cittadina del Wyoming, vivono due fratelli di nome Chad (Buster Crabbe) e Jubal (Neville Brand). Due fratelli cresciuti insieme e che hanno passato la maggior parte del proprio tempo insieme. Nonostante questo i due sono animati da caratteri molto differenti. Chad è un persona rispettosa delle legge che ha come proprio principale obiettivo quello di sposare la donna di cui è innamorato e quindi mettere in essere un allevamento di bestiame mentre Jubal invece è attratto dalla vita di fuorilegge sognando di poter mettere le mani su importanti bottini che gli potrebbero permettere di vivere una vita nell’agio. Chad per via della Guerra Civile si vede costretto a mettere da parte i propri intendimenti in quanto deve partire come soldato. Prima di partire promette alla propria futura sposa di ritornare un giorno in maniera tale da realizzare il proprio sogno mentre dal fratello si aspetta che possa rigare dritto. Passano gli anni, fortunatamente Chad non viene coinvolto in nessun ferimento e scontro disperato per cui terminata la guerra può mettersi in viaggio per la propria cittadina dove in effetti ritrova la moglie ad aspettarlo ma non il fratello. In particolare per lui c’è una brutta sorpresa in quanto Jubal non solo non è rigato dritto ma è diventato un fuorilegge piuttosto pericoloso in quanto ha messo su una violenta band che viene ricercata da tutti gli sceriffi della zona. Chad intenzionato a far rinsanire il fratello riesce a trovare il nascondiglio ma la discussione non sortisce l’esito sperato. Inoltre, Chad involontariamente mette al corrente i tutori della legge del nascondiglio del fratello e della sua banda in quanto lo avevano seguito. I banditi vengono attaccati ma la fanno franca. Jubal convinto che sia stato denunciato dal fratello assieme agli altri fuorilegge inizia a dargli la caccia per ucciderlo e vendicarsi quando si ritrova a suo cospetto e capisce l’errore, non esita un solo istante a sacrificare la sua vita per salvarlo.

