AGENTE 007 LICENZA DI UCCIDERE/ Su Rai Movie il film con Sean Connery e Joseph Wiseman (oggi, 5 febbraio 2017)

AGENTE 007 - LICENZA DI UCCIDERE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 5 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Agente 007 - Licenza di uccidere, il film in onda su Rai Movie oggi, 5 febbraio 2017 alle ore 21.20. Licenza di uccidere è il primo film della saga d'azione di 007, basata sul personaggio nato dalla penna di Ian Fleming nel 1958. Il film è uscito nel 1962 con la regia di Terence Young ed è stato sceneggiato da Johanna Harwood, Richard Maibaum e Berkely Mather. Nel cast spiccano Sean Connery, Joseph Wiseman, Jack Lord, Ursula Andress, Bernard Lee, John Kitzmiller, Lois Maxwell e Eunice Gayson. La trama del film nel dettaglio.

AGENTE 007 - LICENZA DI UCCIDERE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 5 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Un agente inglese è ucciso da tre killer in Giamaica e l'agenzia segreta per la quale lavorava manda sul luogo James Bond. La vittima, John Strangways, si stava occupando di una questione molto delicata il furto di missili nucleari e il nuovo agente al servizio di M deve scoprire quello che è successo. Appena approdato sull'isola Bond prende un taxi ma l'uomo alla guida si rivela essere una spia del suo misterioso nemico, che decide di uccidersi pur di non rivelare informazioni importanti. Arrivato a casa del governatore Pleydell-Smith, Bond scopre che il suo ex collega era appassionato di pesca ma non ci mette molto a capire che il suo passatempo era solo una copertura per le sue indagini e che aveva trovato il luogo segreto dove erano nascosti i missili. Nel frattempo scopre che un uomo che si spacciava per amico di Strangways, in realtà era una spia al soldo di Julius No e lo uccide. Arrivato a Crab Key, Bond conosce Honey Ryder una bella ragazza che raccoglie conchiglie, la giovane ha un conto in sospeso con il dottor No, vuole ucciderlo perché ha assassinato il padre. Nonostante la grande esperienza sul campo Bond non può fare nulla contro i potenti mezzi di No e dei suoi uomini, che gli scagliano contro il Drago, un carro armato che spara fuoco ed è catturato e condotto alla base segreta del nemico insieme a Honey. Il dottor No si rivela e racconta a Bond del suo piano di distruggere le operazioni spaziali del governo americano attraverso i suoi missili. L'uomo fa parte della SPECTRE, una potente organizzazione criminale che vuole creare il caos nel mondo e trarne profitto. James Bond riesce ad avere la meglio sul braccio destro di No e alla fine uccide lo stesso criminale facendo finire in una vasca radioattiva. Nel finale l'agente salva Honey, distrugge la base segreta e aspetta l'arrivo dei soccorsi, pronti a recuperarlo.

