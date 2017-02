AMICI 2017 / Ed. 16 anticipazioni e news: Giulia Pelagatti, la ballerina conquista i fans con un commovente racconto (Oggi, 5 febbraio)

AMICI 16, 2017 ANTICIPAZIONI E NEWS: GIULIA PELAGATTI CONQUISTA I FANS CON UN TOCCANTE RACCONTO – Giulia Pelagatti è una delle ballerine più amate della scuola di Amici 2017. Se i cantanti continuano a lamentarsi a creare polemiche, Giulia resta al suo posto cercando di migliorare e mettere in pratica tutti gli insegnamenti dei maestri. Molto amata dai fans e seguitissima sui social, Giulia Pelagatti ha conquistato anche i più scettici nei suoi confronti lasciandosi andare ad un toccante racconto. Come è accaduto anche nelle scorse edizioni di Amici, anche Giulia ha rivelato di avere un rapporto conflittuale con il padre che non accetta la sua passione per la danza. “Ballare per me è importante, altrimenti non avrei fatto il sacrificio di andare tutti i fine settimana a Genova, anche perché mio padre è sempre stato contrario alla danza, voleva che io studiassi e prendessi la laurea. Non mi ha mai sostenuto. Ci ho pianto tante volte. Lui mi guarda ad Amici, ma è un po' che non ci parlo. Si sta risposando e sta per avere un'altra bambina. Il fatto che lui possa creare un'altra famiglia, con un'altra persona, mi scoccia. Perché con la sua bambina ci sarà sempre, e con me sempre non c'è stato. Lei nasce a febbraio, ma non voglio esserci perché mi farebbe male”, ha dichiarato la ballerina. A consolarla sono stati Garrison e Stefano De Martino che l’hanno esortata a trovare un punto d’incontro con il padre. Giulia, inoltre, continua ad essere anche al centro del gossip per la sua presunta relazione con Riccardo Marcuzzo. Tra il gossip e i racconti della sua vita, Giulia riuscirà ad accedere al serale?

