ANNA FALCHI/ La showgirl torna ospite su Rai 1 (Domenica In, puntata 5 febbraio 2017)

ANNA FALCHI, LA SHOWIGIRL TORNA OSPITE SU RAI 1 (DOMENICA IN, PUNTATA 5 FEBBRAIO 2017) Questo pomeriggio Anna Falchi sarà ospite di Domenica In, la trasmissione di Pippo Baudo in onda su Rai 1. Anna Kristiina Palomäki Falchi, di padre italiano e madre finlandese, nasce a Tampere, in Finlandia, il 22 aprile del 1972. Arriva seconda a Miss Italia 1989, conseguendo il titolo di Miss Cinema. Un incarico di testimonial pubblicitaria al fianco di Paolo Villaggio e poi il videoclip di Raf Due, tra il 1992 e il 1993, la introducono nel mondo del cinema, recitando nel 1993 con Abatantuono nel film di Marco Risi Nel continente nero. In quegli anni fu presente in alcuni film di successo di pubblico e si fece strada come modella, approdando a Sanremo '95 insieme a Claudia Koll. Ha poi recitato in diversi film, per lo più commedie italiane commerciali, si è dedicata anche al teatro e dal 2005 è diventata produttrice cinematografica. Ha poi preso parte a diverse trasmissioni televisive come conduttrice o come soubrette.

Anna Falchi da qualche anno è impegnata nella conduzione di programmi che riguardano il mondo dei matrimoni e l'universo donna, nei suoi ruoli di madre e sposa. Dall'autunno 2016 conduce, infatti, Sei donna, sul canale tv Sky Donna & Sposa, precedentemente denominato La sposa TV, e dal 2015 è impegnata nella trasmissione Wedding Fashion World.

La trasmissione che attualmente conduce Anna Falchi, Sei donna, è una sorta di rubrica di approfondimento e consigli dedicata alle donne, in cui si parla di salute, abbigliamento, moda, economia familiare, vita di coppia, lavoro e cucina. Tramite la presenza di personaggi famosi ospitati, si danno suggerimenti pratici per gestire la vita di tutti i giorni, proponendo idee innovative e fornendo informazioni utili.

