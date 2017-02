AVANTI UN ALTRO/ Roberto non porta a casa il montepremi: chi giocherà oggi, 5 febbraio 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, domenica 5 febbraio 2017) - Paolo Bonolis è pronto a tornare sul piccolo schermo di Canale 5 anche più tardi, oggi domenica 5 febbraio 2017, con una nuova puntata di Avanti un altro: in attesa di scoprire chi giocherà, diamo uno sguardo a quello che è successo durante l’appuntamento di ieri. ILa puntata come sempre parte con il valletto, che apre il coperchio e così il primo concorrente si siede sullo sgabello, si tratta di Flora. Quest'ultima è in cerca di lavoro ed ora risponde al primo trio di domande ma in esse trova già la sconfitta, così si passa a Roberto, un arbitro di calcio con carriera ventennale. Egli dovrà scegliere un personaggio del salottino ed opta per Miss Claudia, che così pone la domanda al concorrente che risponde in maniera esatta. Così pesca il pidigozzo dove all'interno ci sono 30 mila euro, che decide di cambiare, nel successivo trova La bona sorte, così la ragazza entra e fa il quesito. La risposta esatta gli fa guadagnare 300 mila euro e diventa anche il primo campione di giornata, a giocare è la volta di Serena, concorrente proveniente da Treviso. In studio entra lo svedese che attira tutte le donne presenti, una volta andate via esso si pone vicino alla ragazza che deve rispondere alle tre domande, facendolo in modo esatto può scegliere il pidigozzo. La cifra di 20 mila euro pescata raddoppia per il bonus ricevuto, quindi le tocca continuare e rispondere ad un altra categoria di domande, ma stavolta perde e quindi si va avanti con il prossimo concorrente. Si chiama Emanuele e viene da Chieti che svolge la professione di Drag queen, Bonolis e Laurenti devono travestirsi da francesi indossando delle parrucche con dei cappellini. Il ragazzo risponde correttamente e pesca 40 mila euro, il suo gioco continua con altre domande a sfondo musicale, anche a queste risponde in maniera positiva. Dal pidigozzo esce Cambio e ciò significa che una persona del pubblico risponderà alle domande al posto suo, si tratta di tre donne anziane. Emanuele ne sceglie una che si accomoda così sullo sgabello, è di nuovo il turno di un personaggio del Salottino, stavolta tocca a Martufello, il famoso comico farà la domanda alla donna anziana. Prima di ciò però racconta una delle sue barzellette per far ridere la gente in studio e di casa, fatto ciò effettua la domanda che la concorrente risponde in maniera esatta. La pariglia è ciò che esce dal pidigozzo, così si va alla domanda di Bonolis per il concorrente ed il campione, la risposta non pervenuta da Emanuele fa si che Roberto giochi per le domande finali dove il montepremi in palio è di 400 mila euro. In 150 secondi prima più i 100 secondi poi dove si scalano 1000 euro per volta per ogni secondo trascorso, dovrà dare 21 risposte errate. Arrivata la cifra di 28 mila euro, il campione frizza ma mancano ancora diverse domande, purtroppo non riesce a rispondere a tutte così non vince la somma acquisita.

