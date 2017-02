BACIAMI ANCORA/ Su La5 il film con Stefano Accorsi e Vittoria Puccini, alla regia Gabriele Muccino (oggi, 5 febbraio 2017)

BACIAMI ANCORA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 5 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Baciami ancora, il film in onda su La5 oggi, domenica 5 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una commedia drammatica del 2010 che è stata diretta e sceneggiata da Gabriele Muccino ed è stata prodotta da Domenico Procacci, gli attori principali presenti nel cast sono Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Giorgio Pasotti, Marco Cocci, Sabrina Impacciatore e Adriano Giannini. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

BACIAMI ANCORA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 5 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia segue le vicende di un gruppo di amici prossimi ai quarant'anni alle prese con i problemi del vivere quotidiano e del relazionarsi con gli altri, soprattutto con le questioni amorose. Carlo e Giulia sono una coppia separata prossima al divorzio definitivo, entrambi hanno altri compagni e quello che li tiene uniti è solo la figlia Sveva. Il gruppo storico di amici con gli anni si è allontanato ma il ritorno a Roma di Adriano, da loro l'occasione per riunirsi e confrontarsi. L'uomo ha scontato diversi anni in carcere in Colombia per droga, nel frattempo la moglie Livia e l'amico Paolo hanno iniziato una relazione clandestina, complicata dalle precarie condizioni psichiche dell'uomo. L'ultima coppia di amici Marco e Veronica, sono solo all'apparenza felici perché l'uomo ha il rimpianto di non aver avuto figli. Un giorno Carlo ha un malore e pensando al peggio inizia a ripensare a tutti gli errori che ha commesso nella sua vita, soprattutto con la moglie, che non ha mai smesso di amare. L'uomo vorrebbe avere una seconda possibilità con Giulia e una sera i due si lasciano andare alla passione. La donna poco dopo scopre di aspettare un figlio e va in crisi con il compagno ma non vuole confessare nulla a Carlo ma teme che possa farlo Sveva. La crisi colpisce anche il rapporto tra Marco e Veronica, la donna tradisce il marito con un ragazzo più giovane e resta incinta. L'uomo, scoperta la propria impotenza, decide di accettare il figlio di un altro uomo pur di poter tornare con la moglie e accetta di andare in analisi per risolvere i suoi problemi di rabbia. Livia non perdona ad Adriano di aver abbandonato la famiglia per partire ma per il bene del figlio decide di fargli avere un rapporto con il piccolo. Nel frattempo Paolo è caduto nel vortice della depressione e si imbottisce di farmaci. Una sera l'uomo in un gioco disperato con la sorte impugna una pistola e si uccide. Il gruppo di amici si ritrova così di fronte alla morte di Paolo e decide di fare qualcosa per cambiare il proprio destino. Giulia si fa coraggio e confessa a Carlo di aspettare un figlio, la donna nonostante le iniziali resistenze decide di tornare con il marito perché non ha mai smesso di amarlo. Livia accetta di nuovo Adriano nella sua vita ma solo come padre di suo figlio. Adriano, decide di mettere la testa a posto e intraprende una relazione con una donna della sua età anche lei alle prese con i problemi legati ai figli. La pellicola si conclude con la nascita dei figli di Giulia e Veronica.

