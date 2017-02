BULL / Anticipazioni puntata 5 febbraio 2017: quale segreto nasconde lo psicologo? Al via la nuova serie con Michael Wheatherly

BULL, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 5 FEBBRAIO 2017: LA SERIE - La seconda serata di Rai 2 di oggi, domenica 5 febbraio 2017, vedrà il ritorno di Bull, la serie Tv con protagonista Michael Weatherly. Il nostro caro agente DiNozzo ha svestito i panni a lungo rivestiti sotto la guida dell'NCIS per affrontare una nuova avventura in cui lo vedremo vestire panni inediti, fin dalla premiere dello show, dal titolo "La collana". In questa sua nuova avventura, l'attore sarà infatti il dottor Bull, specializzato nell'istruire la giuria e prevedere le possibili decisioni dei suoi membri, a vantaggio dei propri clienti. Si avvarrà di un team di esperti con cui analizzare i diversi casi dal punto di vista legale, informatico e sul campo, tutto per non lasciarsi sfuggire alcun dettaglio. Carismatico e ombroso, Bull era già andato in onda con il suo primo episodio lo scorso novembre, ma la programmazione dell'emittente Rai aveva poi imposto di dover slittare la trasmissione delle successive puntate. Non è possibile per ora dire se questo nuovo show segnerà un punto di svolta per Weatherly, nonostante in America si sia già registrato un clamoroso flop. E non perché la cura della fotografia non sia originale, così come la modalità con cui vengono affrontati i casi, ma proprio per un'eccessiva stucchevolezza della trama.

BULL, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 5 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 1 "LA COLLANA" - In questa prima puntata di Bull, vedremo lo psicologo alle prese con l'omicidio di una studentessa, per il quale è stato incolpato il fidanzato Kyle. Un ragazzo apparentemente scapestrato e figlio di un importante manager, che afferma di essere innocente. Non appena incontra il suo cliente, Bull decide di avere un faccia a faccia per stabilire se sia realmente innocente oppure no. Capito che sta cercando di nascondere un segreto più grande, Bull si assicura che l'avvocato incaricato di difenderlo durante il processo non entri a contatto con la giuria, per evitare che influenzi in modo negativo il verdetto. Spinge invece che il caso venga assunto dall'assistente, per conquistare una buona fetta di giurati donna, ed infine fa in modo che Kyle confessa il segreto che lo scagiona...

