Belen Rodriguez/ Stanca delle critiche su Andrea Iannone e Stefano De Martino? Ecco come reagisce (oggi, 5 febbraio 2017)

BELEN RODRIGUEZ, LA SHOWGIRL STANCA DELLE CRITICHE (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - Belen Rodriguez sopporta sempre tutto in silenzio, ma stavolta proprio non ce l'ha fatta a stare zitta. La showgirl argentina sembra essersi stufata delle continue critiche che le piovono addosso: qualunque cosa fa non va mai bene, sia che si tratti di Santiago, sia di Andrea Iannone, sia di Stefano De Martino. Soprattutto riguardo a quest'ultimo Belen è sembrata molto arrabbiata per il fatto che i fan incolpino principalmente lei della fine del loro matrimonio, soprattutto perché la showgirl ha sempre chiarito che non è stata lei a lasciare lui ma il contrario. "Non mi adeguo più ai provincialismi e pettegolezzi. Non sopporto conflitti e confronti. Credo in un mondo di opposti, per quello evito le persone rigide e inflessibili. Nell'amicizia non mi piace la mancanza di lealtà e il tradimento. Non mi accompagno con chi non sappia elogiare e incoraggiare. Ma sopratutto non ho nessuna pazienza per chi non merita la mia pazienza", ha scritto Belen Rodriguez in un lungo post su Instagram.

BELEN RODRIGUEZ, LA SHOWGIRL STANCA DELLE CRITICHE ATTACCA STEFANO DE MARTINO? (OGGI, 5 FEBBRAIO 2017) - La prima parte del post pubblicato da Belen Rodriguez su Instagram sembra però completamente dedicato a Stefano De Martino, quando dice che non ha più pazienza e che non ama le persone bugiarde e manipolatrici. Si riferisce per caso all'ex marito e al fatto che ha detto a tutti che era ancora innamorato di lei? Il messaggio a Stefano, anche se non è mai nominato, si coglie tra le righe e stavolta Belen non ha avuto proprio intenzione di stare zitta. Come prenderà queste parole il ballerino? "Sono arrivata a un punto della mia vita, in cui non mi piace più perdere tempo con ciò che mi dispiace o mi ferisce. Non ho più pazienza per il cinismo, critiche eccessive e richieste di qualsiasi natura. Ho perso la voglia di compiacere a chi non mi aggrada, di amare chi non mi ama e di sorridere a chi non mi sorride". Il riferimento di Belen Rodriguez a Stefano De Martino sembra esplicito.

